"Відчай на фронті": "Лемко" з "Азову" про головну проблему армії та ситуацію у 47-й бригаді

Арсен Дмитрик «Лемко» / © скриншот з відео

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Начальник штабу 1-ого корпусу Національної гвардії України «Азов» розповів про проблеми в армії. Він зазначив, що одна з найбільших проблем — це спілкування з особовим складом. А командирів треба не карати, а дослухатися до їхніх порад та їхнього бачення.

Про це заявив Арсен Дмитрик сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».

Наталія Мосейчук почала розмову із ситуації, що склалася у 47-й бригаді.

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Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин («Геній») звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт на звільнення.

«Командир який подав рапорт. І написав у фейсбуці пост, що дебільніших задач, ніж на поточному напрямку, — вони були на Курщині — я не отримував. Тупорила втрата людей, тремтіння перед безстроковим генералітетом, крім як до провалу, не призводить ні до чого. Все на що спроможні — догани розслідування, накладання стягнень, політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності ні можливості, загралися. Ви так дивитеся чи по-іншому дзеркалите ситуацію на фронті? Людина доведена до відчаю», — зазначила ведуча.

Арсен Дмитрик вважає, що це вже відчай, і що в армії дуже велика проблема — це спілкування з особовим складом. «Лемко» переконаний, що командира треба не карати його, вислухати і дослухатися до його порад, до його бачення.

«Так. Це вже відчай. В нас дуже велика проблема — це спілкування з особовим складом. Чим ми відрізняємося від інших, що я як начальник штабу корпусу можу спокійно поїхати до рядового бійця і з ним поговорити. Це в „Азові“ так прийнято. І не хочу переходити в критику. 47 бригада дуже добре показувала себе на фронті, ми з ними працювали. Я вважаю, що це вже відчай. Як це вирішити? Поговорити з тим командиром, з комбригом, можна буде знайти рішення. Не карати його, вислухати і дослухатися до його порад, до його бачення. Бо закордоном після кожної операції проводиться аналітика, плюси мінуси операції. Потрібно вислухати на ранг нижче, а краще на два ранги. Ті що там бігали, віддавали наказ хлопцям йти вмирати. Це дуже болить. Чи це твій боєць, чи іноземець. Я, будучи командиром, розумію, що це таке, особливо коли вмирають молоді хлопці по 19 років. В них навіть дітей нема. Я вважаю, треба надати підтримку цьому офіцеру», — наголосив він.

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«Лемко» зазначив, що це поодинокі випадки, але на них потрібно швидко реагувати.

«Я вважаю що це поодинокі випадки. Армія в нас дуже змінилася. Реформа йде, армія розвивається. На нашому напрямку нас слухають, до нас дослухаються. Такі випадки є, ми не приховуємо, але на них треба швидко реагувати», — підсумував він.

Нагадаємо, комбат 47 бригади «Маґура» Олександр Ширшин розповів, що вийшов зі своєю заявою у публічний простір після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані. Водночас комбат зазначив, що на сьогоднішній день вже є спроби комунікації від Генштабу, і він сподівається на конструктивну розмову та випрацювання конкретного робочого рішення.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук+ Арсен Дмитрик «Лемко»: На які компроміси може піти армія?

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