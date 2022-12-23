Відчуття, якого немає: у Дніпрі почали проводити операції, щоб позбавити людей фантомного болю

Унікальні операції з подолання фантомного болю - вперше в Україні провели в Дніпрі. Із такими стражданнями стикається більшість людей, що втратили кінцівки. Вони постійно відчувають біль у частині тіла, якої вже немає, йдеться в ТСН.

Першим пацієнтом на операційному столі став 47-річний Сергій Васильченко з Кіровоградщини. У нього була єдина надія - нарешті не відчувати біль, з яким жив понад двадцять років. Через нещасний випадок він втратив руку та ногу.

Медики під час оперативного втручання знайшли нерв, що після ампутації продовжує подавати сигнал з кінцівки, якої вже давно немає. “Дуже складно було на деяких етапах - і знайти, і обробити нерв, який спричиняв фантомні болі. Тому саме декілька спеціалістів брали участь. Перший етап оперативного втручання - це саме пошук цього нерва”, - розповідає завідувач відділення ортопедії та травматології Віктор Рокутов.

Все, що бачать своїми очима під час операції лікарі у Дніпрі, одночасно спостерігають і за океаном. Американські медики, що неодноразово підтримували українських колег, нині навчають сучасним методам подолання фантомного болю. На нього страждають понад шістдесят відсотків людей, що втратили кінцівки. “У людини створюється відчуття, що в неї кінцівка ще існує. І супровід болю. Її можна терпіти, але якщо ви візьмете склянку і наповните її водою, то її легко тримати. Але якщо ви його триматимете тиждень чи добу, то він стає дуже важким. І це викликає вже в людини сильний біль у всьому тілі”, - пояснює організатор проєкту Геннадій Фузайлов.

Вже не міг від страждань вдягнути протези, - каже Сергій Васильченко. Жив хіба на сильних знеболювальних та завдяки силі волі. На операції, що можуть нарешті позбавити фантомного болю, погодився не вагаючись. Перша тривала три години, наступна - чотири. Медикам вдалося знайти потрібні нерви та наче укутати їх у м’язи. “Після того, як вони укутуються спеціальним чином в сформований додатково м’яз, ці фасуикули вже пропастають в ізольовану м’язову тканину. І далі не проходить той нервовий імпульс, що викликав фантомний біль, до інших тканин кінцівки”, - пояснює завідувач відділенням нейрохірургії Володимир Агафонов.

Болю вже немає, вперше за двадцять років, запевняє пан Сергій. Він чекає, коли заживуть тканини після операції, аби вільно рухатися із протезами. “Зразу одягати протез і йти в ньому. Я на візку себе некомфортно почуваю. Буду бігати, але ж без фантомних болей. Я жив лише і з ними і все, завжди - вдень і вночі. Вже просто мозок перекручувався”, - каже чоловік.

Сергій Михайленко тепер ще й мріє нарешті стрибнути з парашутом. А медичний центр Дніпра готується допомагати новим пацієнтам. Операції фінансує національна служба здоров’я.

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