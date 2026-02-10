«Відчув себе ізгоєм та відправив на той світ п’ятьох людей»: шокувальні подробиці вбивства на Рівненщині

72-річний чоловік підозрюється у вбивстві п’ятьох людей на Рівненщині / © ТСН

Стали відомі нові подробиці найрезонаснішого від початку року вбивства — як відомо проти ночі 10 лютого в селі Судобичі на Рівненщині було зарубано сокирою та вбито молотком одразу п’ятьох людей, які мешкали у приміщенні недіючої школи.

За офіційними даними поліції Рівненської області, у цьому злочині підозрюється 72-річний чоловік.

Як повідомив відділ комунікацій ГУНП в Рівненській області, від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян: 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області. Усі вони, включаючи підозрюваного, мають статус ВПО (внутрішньо переміщені особи).

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП в Рівненській області

Як з’ясував ТСН.ua, підозрюваний хоч і не чинив опору поліції, але здався після певних роздумів.

Подробиці нам розповіла речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко, чиї колеги прибули першим на виклик у приміщення колишньої школи, де мешкали люди та де сталася трагедія.

«Патрульні, які приїхали за викликом, увійшли до приміщення колишньої школи, спочатку побачили сокиру, яка була притулена до стіни. Потім у іншому кабінеті побачили чоловіка, який там стояв. Патрульні дали команду чоловікові підняти руки та лягти на підлогу. Цю команду той чоловік виконав не з першого разу, а з третього. Патрульні застосували кайданки, затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу», — розповіла нам Іванна Лойко.

Своєю чергою, староста Плосківського старостинського округу (до якого відноситься село Судомичі) Тарас Смалюх у коментарі для ТСН.ua розповів, що за його інформацією, група цих людей мешкала у цьому приміщенні від жовтня 2025 року.

«У них були створені абсолютно всі умови для повноцінного проживання. Були продукти харчування, побутова техніка, паливо. Не було ніяких ознак того, що таке могло статися. Загиблі не були родичами між собою. Скарг від оточуючих на нього (підозрюваного, — Ред.) не надходило», — каже староста.

Як виявилось, одна з версій цього вбивства є приголомшливою.

«Частину людей він порубав сокирою у той час, коли вони спали. Зверніть увагу, що час скоєння вбивства — близько 4 ранку. Попередній мотив вбивства наступний: підозрюваний образився через те, що його вважали ізгоєм, вигнанцем, не запрошували до спільних обідів його земляки. Звісно, що слідство достеменно вивчить попередню інформацію», — повідомило ТСН.ua поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Частково це нам у коментарі підтвердила голова Тараканівської сільської ради (якій підпорядковане село Судомичі) Наталія Сорочинська.

«Ці люди приїхали до нас, як вони сказали, з пекла. Вони були всім забезпечені. Підозрюваний не був помічений у тому, що вживав алкоголь. Він ходив до церкви. Щодо версії про вигнанця — я б не сказала, що він був таким. Це його версія. Можливо, йому колись хтось і сказав, що треба частіше митись та перевдягатись. Але на нього нам ніхто ніколи не скаржився», — розповіла ТСН.ua Наталія Сорочинська.

