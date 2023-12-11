"Я не думав, що відчуватиму такий біль": у Києві воїнів ЗСУ рятує всесвітньовідомий хірург зі США

Громадянин США та всесвітньо відомий хірург Геннадій Брацлавський емігрував до Штатів тридцять років тому, зробив в Америці кар'єру і був впевнений, що з країною, де народився, його пов'язують лише дитячі спогади.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Геннадій Брацлавський зробив неймовірну кар'єру та повернувся до України

У Києві в одній із столичних клінік працюють іноземні хірурги. Бригада інтернаціональна: мексиканець, двоє поляків і двоє американців. Один з них – Геннадій Брацлавський.

"Я народився в Україні. Я киянин. Я тут виріс. Ми їхали, як єврейські біженці 1992 року", - каже медик Геннадій Брацлавський.

Геннадій Брацлавський

За тридцять років у Сполучених Штатах Геннадій Брацлавський зробив неймовірну кар'єру: став наймолодшим в історії країни професором, очолив Всесвітній конгрес урологів. Вітався за руку з двома американськими президентами і давно вважав себе американцем. Все змінило 24 лютого 2022 року.

"Я ніколи не думав, шо я буду чути такий біль за Україну, як я почув, коли почалася оця агресія російська. Я сказав, що це моя Батьківщина, моя країна", - каже медик.

Всесвітньовідомий медик допомагає українцям

Геннадій Брацлавський створив фонд, який допомагає Україні та почав збір коштів.

"У квітні двадцять другого року я приїхав, я пригнав дві швидкі з волонтером з Варшави, ми їхали двадцять годин", - згадує медик.

Геннадій Брацлавський

Геннадій Брацлавський каже, що тоді в Україні на блокпостах, коли бачили його американський паспорт - рекомендували повертатись назад.

Відтоді в Україні Брацлавський – регулярно. Партії медичного вантажу, що він передає зі США багатотонні: десятки піддонів ліків, апаратура та карети швидкої.

Його команда – це його родина: дружина-художниця, росіянка за походженням, передала до фонду чоловіка півмільйона доларів, зароблені від продажу картин. Троє синів сортують, пакують та вантажать допомогу.

Геннадій Брацлавський

Цього разу він приїхав не сам, а разом з талановитими колегами. За два дні цієї київської місії вони безкоштовно прооперують два десятки бійців, що отримали на фронті травми статевих органів. Ціна подібної операції за кордоном стартує від 30 тисяч доларів.

"Вони захищають нас, захищають життя, захищають демократію в усьому світі і тому ми повинні робити все, що ми можемо, щоб допомогти нашим хлопцям", - каже медик.

Геннадій Брацлавський і Барак Обама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 13:00 за 11 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, медики витягнули уламок із серця 3-річної Мії, яка стала жертвою обстрілу РФ.

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