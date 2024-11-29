"Віддала дитину чужим після ракетного удару": у Львові неочікувано завершилась щемлива історія

Переселенка з Харкова більше півроку намагалась повернути дитину, яку сама ж і залишила лікарям.

У Львові сталась щемлива історія, яка має несподіваний, але щасливий фінал.

Про неї на своїй сторінці в соцмережі написала директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська.

За словами пані Марії, все розпочалось ще в травні цього року, але нові події та завершення сталось тільки зараз.

"Ввечері першого травня спрацювала сигналізація у "Вікні життя" (спеціально облаштований простір для дітей, яких залишають їхні батьки — Ред.). Наші працівники, дотримуючись усіх протоколів, відкрили віконечко і побачили там немовля. Після медичного огляду лікарі встановили, що підкинутому хлопчику орієнтовно два місяці й що дитина здорова", — написала Марія Малачинська.

Директорка Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська разом з колективом 7 місяців опікувалися хлопчиком. Фото зі сторінки М.Малачинської у Facebook.

За її словами, наступного дня сталося те, чого ніхто не міг очікувати.

"До нашої установи прийшла жінка, яка стверджувала, що вона мама дитини і просила повернути малюка. Ми цього зробити не могли, оскільки були вже запущені усі юридичні процеси щодо дитини", — пояснює директорка установи.



До цього вона додала, що 7 місяців Львівський обласний клінічний перинатальний центр був для дитини рідним домом.



"Хлопчик щодня отримував море любові й турботи від нашої команди! У Львівському перинатальному центрі "Вікно життя" функціонує з 2019 року. Наш обов’язок — надати медичну допомогу дитині, яка там опинилася", — каже Марія Малачинська.



За її оцінками, історія хлопчика, який залишився у перинатальному центрі на сім місяців, є унікальною.



"Дитина перебувала в перинатальному центрі, поки вирішувалися юридичні питання про повернення до родини. Це винятковий випадок, який нагадує нам про головне: кожна дитина заслуговує на життя та на шанс жити в сімʼї", — зазначила лікарка.



Резюмуючи, Марія Малачинська зазначила, що завершилася ця історія тим, що мама змогла довести своє батьківство і днями їй було передано дитину.



"Тепер хлопчик житиме з батьками", — зазначила Малачинська.



В коментарі для ТСН.ua Марія Малачинська розповіла, що в момент передачі матері хлопчик поводився спокійно.

"Ми сподіваємося, що в хлопчика буде щаслива доля і він зростатиме в люблячій сім’ї", — сказала нам Марія Малачинська.



Приїхала з Харкова та злякалась обставин



ТСН.ua знайшов рішення Сихівського районного суду Львова, згідно якого дитину повернуто матері. В документі зазначено, що ця жінка народила хлопчика в Харкові на початку цього року.



Суд, посилаючись на слова жінки, зазначив наступне: "Після народження дитини та переїзду до м.Львів, у неї різко змінився психологічний стан, зокрема з'явилось почуття сильної тривоги за подальше майбутнє дитини, смутку, повязаного з військовою агресією російської федерації, неможливості та невпевненості у можливості фінансово забезпечити дитину всім необхідним, відсутність знань та розуміння перед новими викликами, пов`язаними з виховання дитини, страх та інші почуття, які впливали на емоційний, фізичний, психологічний та гормональний стан".

За даними суду, далі події розвивались наступним чином: "Отримавши консультацію спеціаліста, вона зрозуміла, що в неї післяпологова депресія, яка може виникнути у жінок після народження дитини. Перебуваючи у такому стані, вона прийняла необдумане та емоційне рішення, у зв`язку із чим, 1 травня 2024 року залишила дитину без жодних документів у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний перинатальний центр" — "Вікно життя".

Як з'ясував ТСН.ua, напередодні цього, наприкінці квітня, путінська армія здійснила черговий ракетний удар "Кинджалами" по Львівщині, що могло налякати жінку та вплинути на її емоційний стан, про який вона розповіла на суді.

Після цього вона повідомила про таке своє рішення батька дитини.

"Протягом тижня з дня залишення дитини вона почала відчувати сильне занепокоєння та страх за здоров`я і добробут своєї дитини, відчуття провини за те, що залишила свою дитину та вирішила виправити наслідки необдуманого та емоційного рішення. Вона зрозуміла, що любить сина та хоче його виховувати, зрозуміла свою помилку", — зазначено у рішенні суду.

Згодом жінка звернулась до перинатального центру з метою повернення дитини, де їй повідомили, що необхідно звернутися до органу опіки та піклування Сихівської районної адміністрації, оскільки нагляд за правами та інтересами дітей, залишеними у Сихівському районі м. Львова здійснюють вони.

За даними суду, у органі опіки та піклування Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради повідомили, що відсутні правові підстави для повернення дитини, оскільки будь-які документи, які підтверджують як батьківство, так і материнство дитини, залишеної 1 травня 2024 року, в них відсутні, а надані документи не можуть підтверджувати зазначені обставини.

Після цього жінка звернулась до суду з позовом про визнання материнства, було проведено відповідні експертизи. Від того дня, коли вона залишила хлопчика у "Вікні життя" та ним стали піклуватись лікарі перинатального центру, минуло 7 місяців. Суд вирішив дозволити матері забрати дитину.

ТСН.ua розшукав адвоката цієї жінки. Він не виключає, що жінка погодиться прокоментувати свій шлях до повернення сина.

Раніше повідомлялось про те, що у Києві у "вікні життя" залишили 10-денне немовля, поруч була записка.

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