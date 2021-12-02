Віддали гроші, але не всі дожили до суду: на Черкащині жінка хитрістю виманила в пенсіонерів 360 тис. грн

Віддали гроші, але не всі дожили до суду: на Черкащині жінка хитрістю виманила в пенсіонерів 360 тис. грн

Троє потерпілих від дій шахрайки померли у 2021 році.

У Черкаській області уродженка Дніпропетровщини під приводом проведення "грошової реформи" виманила у довірливих людей понад 360 тис. грн.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на рішення Драбівського районного суду Черкаської області.

Жінка у 2020 році їздила населеними пунктами Черкащини та представлялась працівницею Пенсійного фонду України. Вона повідомляла своїм жертвам, що в Україні нібито проводять грошову реформу і їм необхідно замінити свої заощадження на "нові гроші". Потерпілі добровільно віддавали їй не лише гривні, а й долари. Загалом їй вдалось хитрістю виманити 360 570 грн.

У суді підозрювана свою вину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що вже повернула потерпілим частину коштів. На суд потерпілі не приїхали. Водночас троє жертв шахрайки не дожили до суду та померли у березні-червні 2021 року.

Суд визнав жінку винною за ч.2 та ч.3 ст.190 КК України. Їй присудили 4 роки позбавлення волі, замінивши іспитовим терміном - 2 роки. Також із засудженої суд стягнув на користь держави 4 576 грн. 60 коп. процесуальних витрат.

Шахрайка також повинна повернути своїм жертвам втрачені кошти. Цивільні позови покійних, один з яких втратив 20 тис. грн, а інший 154 тис. грн - суд залишив без розгляду.

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