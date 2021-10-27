Віддав Богові душу на місці злочину: на Чернігівщині стали відомі деталі смерті браконьєра після вбивства лося

Віддав Богові душу на місці злочину: на Чернігівщині стали відомі деталі смерті браконьєра після вбивства лося

Після втечі одному з браконьєрів стало погано і він раптово помер.

Групу мисливців у супроводі єгеря, що полювали на Чернігівщині, підозрюють у вбивстві червонокнижного лося. Коли єгері з сусіднього мисливського підприємства застали браконьєрів за розбиранням туші, - один із них помер. Клубок майже детективної історії озвучили в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.

Спочатку вони під час обходу угідь у глибині лісу зустріли машину. А потім поруч між деревами побачили мертву тварину. Тушу вбитого лося вже почали розбирати. Поруч четверо людей - один із них - єгер сусіднього Носівського мисливського підприємства, а ще - собаки.

Коли єгері попросили документи - четвірка мисливців почала рухатися в бік машини. Орієнтовно через дві години після втечі браконьєрів одному з них вже на місці їхнього збору на території іншого району стало погано і він раптово помер.

Зауважимо, що полювати на лося категорично заборонено. Він - у Червоній книзі. На Чернігівщині перебуває п’ята частина всіх українських сохатих. У регіоні нині 1206 голів, торік було менше, найбільше - позаторік.

При полюванні на парнокопитних мисливців обов’язково мусить супроводжувати єгер. Сергій Горонович, директор Чернігівського мисливського підприємства, саме на його території вбито лося за присутності єгеря з іншого господарства, каже, що єгер і мав негайно покінчити з полюванням.

Усіх осіб, що були на фатальному полюванні можна легко встановити по журналу реєстрації. Поліція провела обшук, вилучила рушницю. У провадженні фігурує четверо осіб, один із яких уже мертвий. Ліцензія на полювання на козулю видана на десятьох.

Своє службове розслідування розпочали й обласні мисливці.

Директора Носівського мисливського підприємства Миколу Грицая тимчасово усунуто з посади. А телефоном ТСН він сказав, що мисливці могли сплутати лося з козулею.

Цього року на Чернігівщині браконьєри застрелили шестеро лосів. У ДТП щороку тварин гине вдвічі більше. Ось буквально на трасі вдень знову збито лося. Браконьєрять головно вночі. Офіційне полювання дозволено лише засвітла - і вдень поодинокі випадки браконьєрства.

Обласні урядники готують лист до Держагентства лісових ресурсів. Окрім цієї історії з убивством лося, кажуть, що додадуть усі протоколи їхніх порушень за три роки. І вже Держлісагентство може позбавити Носівське підприємство користуватися мисливськими угіддями.

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