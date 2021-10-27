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Віддав Богові душу на місці злочину: на Чернігівщині стали відомі деталі смерті браконьєра після вбивства лося

Віддав Богові душу на місці злочину: на Чернігівщині стали відомі деталі смерті браконьєра після вбивства лося

unsplash.com

Після втечі одному з браконьєрів стало погано і він раптово помер.

Групу мисливців у супроводі єгеря, що полювали на Чернігівщині, підозрюють у вбивстві червонокнижного лося. Коли єгері з сусіднього мисливського підприємства застали браконьєрів за розбиранням туші, - один із них помер. Клубок майже детективної історії озвучили в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.

Спочатку вони під час обходу угідь  у глибині лісу зустріли машину. А  потім поруч між деревами побачили мертву тварину. Тушу вбитого лося вже почали розбирати. Поруч четверо людей - один із них - єгер  сусіднього Носівського мисливського підприємства, а ще - собаки.

Коли єгері попросили документи - четвірка мисливців почала рухатися в бік  машини. Орієнтовно через дві години після втечі браконьєрів одному з них вже на місці їхнього збору на території іншого району стало погано і він раптово помер.

Зауважимо, що полювати  на лося категорично заборонено. Він - у Червоній книзі. На Чернігівщині перебуває п’ята частина всіх українських сохатих. У регіоні нині 1206 голів, торік було менше, найбільше - позаторік. 

При полюванні  на парнокопитних мисливців обов’язково мусить супроводжувати єгер.  Сергій Горонович, директор Чернігівського мисливського підприємства, саме на його території вбито лося за присутності єгеря з іншого господарства, каже, що єгер і мав негайно покінчити з полюванням. 

Усіх  осіб, що були на фатальному  полюванні можна легко встановити по журналу реєстрації. Поліція провела обшук,  вилучила   рушницю. У провадженні фігурує четверо осіб, один із яких уже мертвий. Ліцензія на полювання на козулю  видана на десятьох.

Своє службове  розслідування розпочали й  обласні мисливці. 

Директора Носівського мисливського підприємства Миколу Грицая тимчасово усунуто з посади. А телефоном ТСН він сказав, що мисливці могли сплутати лося з козулею.

Цього  року  на Чернігівщині браконьєри застрелили шестеро лосів. У ДТП щороку тварин гине вдвічі більше.  Ось буквально на трасі вдень знову збито лося. Браконьєрять головно вночі. Офіційне полювання дозволено лише засвітла - і вдень поодинокі випадки браконьєрства. 

Обласні урядники готують лист до Держагентства лісових ресурсів. Окрім цієї історії з убивством лося, кажуть,  що додадуть усі протоколи їхніх порушень за три роки. І вже Держлісагентство може  позбавити Носівське підприємство  користуватися мисливськими угіддями.

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