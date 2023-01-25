Відео їхніх заручин забанили росіяни: у Луцьку побрались гранатометник, який на війні втратив ноги, і його кохана

На церемонії одруження закоханих були не лише родичі та друзі, а й побратими Сергія.

У Луцьку побралися 24-річний гранатометник із Рівненщини, який на війні втратив ноги, та фельдшерка із Волині, йдеться в ТСН.

Історію кохання Сергія та Світлани ТСН розповідала місяць тому. Відео їхнього сватання лише за добу у соцмережах набрало майже три мільйони переглядів, але його забанили росіяни, які почали скаржитись на публікацію.

Влітку на Миколаївщині боєць дістав тяжкі поранення, йому врятували життя, однак хлопець лишився без ніг. Це не стало на заваді щастя. Він освідчився коханій і вона відповіла «так».

На церемонії одруження закоханих були не лише родичі та друзі, а й побратими Сергія. Вінчатися та гуляти весілля закохані запланували вже після перемоги. Тоді, кажуть, зможуть станцювати і перший весільний танець, бо певні, Сергій уже ходитиме на протезах.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував його на армію. Про таке довідалося американське видання "Нью-Йорк Таймз" і вже підтвердили ТСН у прес-службі ЗСУ. Кошти заповів українському генералу американець українського походження Григорій Степанець, який ще у 90-х виїхав до США, де пізніше працював розробником програмного забезпечення.

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