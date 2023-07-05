Відео з нею облетіло світ: найменшу постраждалу від удару в Краматорську дівчинку виписали з лікарні

Із лікарні виписали - 9 місячну дівчинку - найменшу постраждалу, яка була з батьками в ресторані під час прильоту у Краматорську.

ТСН зустрілася із Мією та її мамою у столиці. Сюди, до міста, де живуть, їх швидкою привезли на наступний день після вибуху. Ярина разом з донькою їздили до Краматорська на кілька днів - відвезти волонтерську допомогу та зустрітися із чоловіком і татом-військовим. До піцерії, куди росіяни тиждень тому запустили ракети, вони зайшли на кілька хвилин, аби забрати їжу. Коли пролунав вибух чоловік спиною прикрив і дружину, і донечку.

ТСН зустрілася із Мією та її мамою у столиці.

Вони вибралися крізь завали самотужки. У малечі перелом скроневої кістки, а також множинні колоті рани голови. Після обстежень дівчинку прооперували і напередодні вже відпустили додому.

Нагадаємо, що напередодні у столиці попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною. Її серце перестало битися 1 липня. 37-річна літераторка померла на четвертий день після тяжких поранень унаслідок ворожого обстрілу центру Краматорська. Вона стала 13-ю загиблою. Іще понад 60 людей тоді дістали поранення, перебуваючи в піцерії.

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