Відеоблогом — по сусіду: на Черкащині тракторист викладає в Інтернеті перипетії війни за межу на городі

Відеоблогом — по сусіду: на Черкащині тракторист викладає в Інтернеті перипетії війни за межу на городі

На знятих кадрах іде війна за сантиметри.

Постійні сварки з сусідом за межу на городі, яку веде на Черкащині блогер-тракторист Дядько Сашко, відомі в усій країні - його відео набирають мільйони переглядів.

Про те, чи допомагає така популярність дійти згоди у сусідській війні, йдеться у спецпроєкті "На межі" в ТСН.19:30.

У селі Балаклеї на вулиці з промовистою назвою Добросусідська Сашко живе, мов у казці — і поле пшениці його, і поле сої теж його, і грядки картоплі його. І все було б добре, якби не сусід Анатолій, з яким у “земельного магната” спільна межа одразу на трьох ділянках. І постійні наступи на кордон.

Усі перипетії війни за межу Сашко публікує у власному відеоблозі. Мільйони переглядів набирають ролики з назвою “сусід падло”. На знятих кадрах іде війна за сантиметри, для цього ореться борозна, як прикордонна смуга, поправляється похилений через сусідський підкоп паркан.

Але є в цієї війни, за якою з усмішкою спостерігають у Мережі, малопомітний, але вкрай неприємний побічний ефект. Сусід заблокував Сашкові приватизацію цієї ділянки. Сесія сільської ради не прийняла відповідного рішення, оскільки Анатолій поскаржився, що після приватизації він не матиме заїзду до своєї ділянки.

Анатолій та його дружина переконують знімальну групу ТСН, що не роблять шкоди сусідові, а лише захищаються в межах закону. Показують документи і креслення земельних ділянок. Кажуть, що не проти, аби сусід приватизував власну ділянку, але нехай дозволить їм їздити через неї трактором. Іншої дороги, мовляв, нема.

“Ну от питання виїденого яйця не вартувало, ну просто дай - дозволь заїхати, все! Всьо, ну які питання. Нєт! Ну, от принципіально! П’ять метрів! Все! Це саме було оптимальне рішення. Можна вообщє через Аляску прилетіть. Ну, дорогувато, розумієш. Все можна, Земля то кругла!” - емоційно пояснював Анатолій.

Щоб вирішити земельну суперечку сусід запрошував геодезистів. Тут працювала земельна комісія сільської ради. Але домовитись про заїзд на город Анатолію не вдається.

Сільська голова Балаклеї та керівник земельного відділу сільради запевняють, що блогеру-трактористу все одно затвердять приватизацію землі, не зважаючи на протест сусіда. “Там немає законних підстав надати відмову, розумієте. У нього на даній ділянці є нерухомість і є технічний паспорт на неї”, - пояснюють в сільраді.

Але чекати на відповідне рішення довелося цілий місяць. І навіть коли документ про приватизацію в сільській раді вже було видано, немає гарантії, що сусід Анатолій не оскаржить його в суді.

На межі | блогер-тракторист – чи допоможе популярність у Мережі примиритися з сусідом

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