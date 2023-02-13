"Відганяют їх туди": херсонці чують все більш віддалені бої за Дніпром і радіють, що ЗСУ тіснять ворога далі від міста

Якщо раніше місцеві потерпали від мінометних атак - відстань до окупантів рахували в сотнях метрів - нині ті все частіше застосовують далекобійну зброю.

Потяг до Херсону тимчасово не курсує, на під'їздах до міста росіяни пошкодили залізничне полотно, повідомляють в “Укрзалізниці”. Потяг №102 та 101 Київ – Херсон нині курсує лише до Миколаєва, а далі автобусами, йдеться в ТСН.

Окупанти перетворюють Херсон на суцільну розруху і згарище. Серед ночі росіяни запустили в один із будинків артилерійський снаряд, від нього він вигорів вщенту. Таких будівель в Херсоні щоразу більшає, найбільше дістається району Острова.

Напередодні вдарили окупанти близько 4-тої ранку, коли всі спали. Чималий будинок снаряд великокаліберної гармати пробив наскрізь, продірявив газогін і спричинив пожежу. Шанси вціліти у власній оселі, навіть дотримуючись правил кількох стін, в Херсоні невеликі, але місцеві все ж знаходять причини лишатися: хтось через родичів, хтось каже, доглядати за обійстям, або ж просто через тварин, яких немає на кого полишити.

Російський снаряд, розповідає місцевий мешканець Олександр, прилетів в будинок рикошетом. Як і в згорілому домі сусідів - залізяка продирявила газогін, але дивом обійшлося без пожежі. В будинку в той час спала його донька, нині чоловік мізкує що робитиме далі. “Пока не знаю, дівчат буду вивозить точно”, - в сльозах каже чоловік.

Разом з будинком чоловіка, побило й сусідські. Однієї ночі один районі міста росіяни обстрілювали залпом, сюди теж прилетів російський артилерійський снаряд, господиню дому тоді привалило уламками. З під завалів її діставали сусіди.

На цій же вулиці мешкає 76-річна пенсіонерка Лідія Прокопівна. Поруч з її будинком теж прилетіло, вибиті вікна вже заклеїні плівкою. Виїжджати на старість каже, немає ні сил, ні бажання. Єдина втіха для пенсіонерки - звуки вибухів по той бік, поки окупованого лівого берега Дніпра щоразу лунають все далі і далі. “Відганяют їх туди. Ну, і Слава Богу, наши все відремонтують, аби тільки вигнали тих сволочів”, - каже жінка.

Якщо раніше місцеві потерпали від мінометних атак - відстань до окупантів рахували в сотнях метрів - нині ті все частіше застосовують далекобійну зброю. Люди вірять - це означає, що ЗСУ відкотили росіян подалі від міста, але руйнувань це поки не зменшує.

Читайте також:

Фейгін спрогнозував, чи застосує РФ ядерну зброю, якщо Україна отримає літаки: "Захід заспокоює Путіна"

Хто в Україні має законне право вручати повістки: перелік

Скандал через вірш із заплющеними очима: вчительці зробили зауваження, а психологиня каже – це травматичний досвід