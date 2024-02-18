Відхід з Авдіївки: що відбувається у місті та яка ситуація на позиціях ЗСУ

Критичний момент в Авдіївці вже минув, проте операція досі перебуває в процесі виконання.

Українські військові у ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення та взяття у полон. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

За даними Генштабу, станом на ранок неділі, 18 лютого, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного на Донеччині.

ТСН.ua зібрав останні новини про ситуацію в Авдіївці.

Шалені втрати росіян

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прозвітував диктатору Володимиру Путіну про взяття Авдіївки.

Як заявили у російському Міноборони, угруповання військ "Центр" під командуванням генерал-полковника Андрія Мордвічева взяло місто під контроль.

Проте росіяни заплатили велику ціну за оточення Авдіївки. Як розповів російський солдат-окупант Андрій Морозов (Мурз), який воює з Україною віл 2014 року, росіяни від жовтня 2023 року втратили 16 тисяч військових і близько 300 одиниць бронетехніки у боях за Авдіївку.

Деталі виведення ЗСУ з Авдіївки

Станом на вечір суботи, 17 лютого 2024 року, всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Українські військові виконали ключове завдання зі знищення резервів злочинної армії РФ в Авдіївці.

ЗСУ "продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога". Він наголосив, що оточення українських військових не було допущено.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закріплення на рубежах під Авдіївкою і удар по Краматорську. Головне про війну на 17 лютого

"Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами, як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося… Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати", – додав Лиховій.

Як зазначив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін, що хоча найбільш критичний момент в Авдіївці вже минув, проте сама операція досі перебуває в процесі виконання, адже в ній бере участь не тільки 3-я ОШБр.

"Ситуація стабільна. Була проведена досить складна операція... Такі операції ще складніші, ніж штурмові, тому що це максимальне злагодження, максимальна комунікація всередині підрозділів, між підрозділами, з суміжниками. Зараз ведемо оборонні дії. Ворог продовжує працювати досить активно, застосовувати весь свій арсенал, який він застосовував в самому місті. Але все ж таки ситуація стала більш контрольованою і можна стверджувати, що наразі продовження якогось наступу з боку ворога вже майже неможливе", - розповів він.

"Дружній вогонь" в Авдіївці

За даними партизанського руху "АТЕШ", в Авдіївці російська авіація помилково завдала удару по власних позиціях.

"Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях, де знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку Росії. Спасибі пілотам ВКС РФ, продовжуйте так само", - розповіли партизани.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відійшли західніше Авдіївки! Чи вдасться ворога стримати вже там?

Що кажуть в ISW про захоплення Авдіївки

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки.

"Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найбільш активній ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення більшої частини поселення", - пишуть аналітики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дорога до Авдіївки всіяна нашими трупами!" Що насправді відбувається?! Правда від військових!

Зеленський про повернення Авдіївки

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із президентом США Джо Байденом висловив переконання у поверненні Авдіївки.

Зеленський запевнив, що американський лідер знає детально ситуацію, до того ж визнає, що ситуація з виходом військ – це результат послаблення озброєння від США.

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Міністр оборони України Рустем Умєров також наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу.

За словами міністра, для цього необхідні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів та артилерійські снаряди.

Нагадаємо, вранці 18 лютого, підрозділи Повітряних Сил збили російський винищувач Су-34.

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