Відхід ЗСУ з Авдіївки: важлива заява Зеленського та обіцянка головкома Сирського

Як українські військові залишали свої позиції в Авдіївці на Донеччині.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у ніч проти суботи, 17 лютого, Збройні сили України залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

Як українські воїни боронили Авдіївку, скільки елітного російського військового "м’яса" кинув агресор на цей напрямок та що пообіцяв головком Сирський – в ексклюзиві TSN.UA. розповіла Вікторія Панченко.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив про рішення повністю вивести українські війська з Авдіївки. Своє рішення він пояснив необхідністю зберегти життя військовослужбовців і перевести їх на більш вигідні рубежі.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - заявив Сирський.

Про ситуацію в Авдіївці у своєму зверненні ввечері 15-го лютого говорив президент Володимир Зеленський.

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Верховний Головнокомандувач заслухав доповіді головкома Сирського та міністра оборони Умєрова. Головне завдання, яке було поставлена від президента – зберегти якомога більше життів воїнів.

У ніч на 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що в Авдіївці здійснюються маневри, ситуація "складна, але контрольована".

Того ж дня він повідомив, що українські військові відійшли з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Пізніше Тарнавський написав, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - заявив Тарнавський.

ЗСУ виконали наказ

Згодом також з'явилася офіційна заява командира Третьої окремої штурмової бригади, яка виконувала спеціальні завдання в Авдіївці. Зараз її бійці вийшли із міста разом з іншими українськими підрозділами. Штурмовики переходять на підготовлені позиції за межами Авдіївки. Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

За його словами, українські бійці зробили все та навіть більше. Він подякував за стійкість кожному воїну.

"Відходимо на підготовлені позиції, щоби повернутися та завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває".

Співвідношення сил РФ та України в Авдіївці

Співвідношення сил у районі Авдіївки станом на 15 лютого становило один до семи на користь росіян. РФ зосередила в цьому районі елітні військові бригади і фахівців із ГРУ. Однак, левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припала саме на Авдіївку. Лише від початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали понад 20 тисяч осіб, майже 200 танків та 481-а бойова бронемашина (за період 1 січня - 15 лютого 2024 р.).

Наказ диктатора Путіна

Очільник Кремля Володимир Путін поставив своїй армії завдання якнайшвидше захопити Авдіївку, щоб встигнути продати цей "успіх" на прийдешніх "виборах" в Росії. Путін вкотре підтвердив свій статус кривавого диктатора.

Бійці, що боронили Авдіївку, говорять про справжнє пекло. Віктор Біляк зі 110-ї окремої механізованої бригади напередодні виходу ЗСУ з Авдіївки написав у соціальних мережах, що "все дійшло критичної точки" і розповів свою правду про останні дні оборони Авдіївки.

Пекло Авдіївки

Не допомогло втримати місто і підсилення авдіївського гарнізону однією з найдосвідченіших українських бригад – 3-ою окремою штурмовою. Її бійці виклали відео, як вони прориваються до міста на техніці. Навіть ті, хто обороняв Бахмут, не могли уявити таке.

Третю штурмову, яка складається, зокрема, із бійців "Азов", передислокували на Авдіївський коксохімічний завод – один із останніх українських рубежів, який взяли окупанти. Гігантське підприємство нагадує місто в місті, має тунелі та бомбосховища. Рашисти не гребували хімічною зброєю та закидали завод авіабомбами.

Пресофіцер 3-ї штурмової Олександр Бородін 16 лютого в ефірі телемарафону докладно розповів про ситуацію в місті. За його словами, в подібній ситуації бійці ще не були, бо ворог має значно більші ресурси.

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Українці затамувавши подих слідкували за ситуацією в соцмережах, бійці викладали моторошні відео з Авдіївки.

За океаном також уважно спостерігали за ситуацією в Авдіїївці. Одна з головних проблем ЗСУ – це брак боєприпасів, про що невпинно кричали і бійці, і експерти.

Втамувати "снарядний голод" могла тільки допомога союзників, зокрема США. Саме Вашингтон через внутрішньополітичні ігрища не зміг і до нині погодити виділення обіцяних Україні 60 мільярдів доларів. Без цих грошей Пентагон не зможе надіслати до України жодного патрону, і пропозицію продовжують блокувати у Конгресі. У Білому ж домі розуміють, що складна ситуація в Авдіївці – це в тому числі і їх провина.

Що пообіцяв Сирський

Рішення військового командування відійти з Авдіївки є правильним, сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Він наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Втім, в Авдіївці було "один до семи". На одного українця приходиться сім росіян", - зазначив Зеленський.

Головком Сирський зазначив, що "українські воїни гідно виконали свій військовий обовʼязок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці". І головне, запевнив, що Авдіївка повернеться до складу України.

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - заявив головком ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ ВИЙШЛИ З АВДІЇВКИ! Важлива заява Зеленського і що пообіцяв Сирський?!

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу. Він розповів, що для цього потрібно.

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