Відхід ЗСУ з Курщини: чим загрожує наступ росіян для Сумщини та Харківщини

Експерт розповів, що саме ускладнило ситуацію і чого чекати далі.

Ситуація на Курщині загострюється – Путін кинув всі наявні сили та засоби аби витіснити з території РФ Сили оборони України. Там тривають важкі бої. У Мережі чимало інформації про нібито оточення наших військ та загрозу наступу росіян на Сумщину.

У Генеральному штабі ЗСУ спростовують повідомлення про "оточення" противником українських підрозділів в Курській області.

"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", – зазначають у повідомлені Генштабу ЗСУ.

Причини відходу наших військ

За словами військово експерта Ігоря Романенка, зараз на Курщині відбувається відхід Сил оборони України і триває він у важких умовах.

"Угрупування сил ворога перевищує наше по всіх показниках – озброєння, техніка, авіація, артилерія. До того ж, росіяни сформували там потужне угрупування з FPV-дронів на оптоволокні. Під вогневим впливом противник тримає частину доріг на цьому напрямку. Окрім того, росіяни задіяли північнокорейський спецназ – найкраще з того, що завезли до Росії. На командирські посади поставили російських офіцерів, тому ці підрозділи почали ефективніше діяти", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Рейд корейців та "Труба"

Він додає, що росіянам, на жаль, вдалося здійснили на Курщині дві важливі військові операції.

"Перша – це рейд північнокорейського спецназу на сім кілометрів зі сходу, південніше міста Суджа. Друга – це операція "Труба", завдяки якій вони прорвалися до Суджі. Для цього росіяни використали газовий трубопровід протяжністю до 15 кілометрів. Вони готувалися три тижні – випускали газ, збагачували трубу киснем, робили місця для перепочинку. У трубопровід запустили декілька сотень російських вояків. На кінцевому етапі наша розвідка вже знала про операцію, але оскільки росіян було досить багато, вони змогли взяти під контроль Суджу. Разом з тим, ворог зазнав там значних втрат", – розповідає Ігор Романенко.

Подвійне завдання для Сил оборони

За словами генерал-лейтенанта, ще тиждень тому, росіяни перетнули кордон на Сумщині.

"Спочатку це були лише ДРГ, а потім їм вдалося наростити зусилля. Росіяни захопили три населених пункти. Один з них наші Сили оборони відбили, але два залишаються під контролем росіян і вони намагаються ці плацдарми розширити. Тобто у угруповання наших Сил оборони, яке перебуває на Курщині подвійне завдання: перше – організовано відходити з Курщини та наносити якомога більше ураження супротивнику по озброєнню, техніці, живій силі та утримувати, на скільки це можливо, підконтрольну територію. А друге – протидіяти подальшому наступу ворога на Сумщину", – зазначає військовий експерт.

Загрози для Сумщини та Харківщини

До речі, за інформацією Сумської ОВА з восьми населених пунктів області розпочато евакуацію 543 громадян, оскільки російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону.

Деякі експерти прогнозують, що РФ окрім Сумщини може розпочати наступ і на Харківському напрямку. Але Ігор Романенко каже, що спочатку росіянам треба впоратися з тим, щоб повністю витіснити наші війська з Курщини.

"Ймовірно, що росіяни планують, на плечах у наших відступаючих військ, наростити можливості щодо наступу на Сумщину. Якщо таке трапиться, то не виключено, що вони будуватимуть плани і щодо Харківщини. Але тут важливо враховувати, що завдяки діям наших воїнів, угруповання росіян зазнало значних втрат. Але у Путіна достатньо ресурсів, щоб сформувати нове і проводити наступальні дії", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав чому Путін у ступорі і має зателефонувати Трампу: генерал оцінив шанси на перемир'я у війні.

Новини ТСН 19:30 10 березня. Шок! Росіяни прорвали лінію оборони України в Курській області

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