Відібрали 4 дітей, бо у будинку холодно: подробиці скандалу в Ірпені

Соцслужби вилучили дітей у родини, яка не змогла відремонтувати свій будинок. їхня мати каже, що мріє про повернення. / © ТСН

Стали відомі подробиці резонансної історії в Ірпені Київської області, де у однієї з родин було вилучено одразу 4 дітей (наймолодшій дитині — 9 років, найстаршій — 17).

Окремі користувачі соцмереж, яі мають десятки тисяч підписників, повідомили, що соцслужби відібрали дітей начебто після того, як в будинок родини Дуліч влучив російський «Шахед», почалась пожежа і будівля стала непридатною для проживання дітей, після чого сім`я переїхала у інший свій будинок, який потребує капітального ремонту та поки теж є непридатним для проживання дітей. Деякі з волонтерів наразі намагаються допомогти цій родині зробити ремонт у другому будинку, щоб умови у ньому були задовільні для проживання дітей.

В коментарі для ТСН.ua і мати дітей, Катерина Дуліч, і керівниця Служби у справах дітей та сім`ї Ірпінської міської ради Анжела Шелевей, і очільниця міста Анжела Макеєва спростували факт пожежі в будинку саме внаслідок влучання дрона.

«Будинки, і першій, і другий були в такому стані ще до повномасштабного вторгнення. Ця родина більше року перебуває на обліку, були звернення від сусідів та поліції про недбале ставлення до дітей. Було рішення наших служб про тимчасове вилучення дітей для того, щоб батьки покращили умови. Вони, умови, під час мінусових температур, неможливі. Але при цьому інформація про те, що будинок був пошкоджений «Шахедом» — це не відповідає дійсності. Люди довели свій будинок до неналежного стану ще до повномасштабного вторгнення, пожежа була те до повномасштабного вторгнення», — повідомила нам очільниця міста Анжела Макеєва.

Своєю чергою, керівниця Служби у справах дітей та сім`ї міської ради Анжела Шелевей в коментарі для ТСН.ua уточнила, що дітей через неналежні та небезпечні умови проживання було відібрано наприкінці минулого року і зараз тривають судові розгляди — суд вирішить подальшу їхню долю.

«Від 2024 року ця родина потрапила у поле зору соцслужб як сім`я зі складними життєвими обставинами. На момент, коли наприкінці минулого року забирали дітей, в їхньому будинку було 4 градуси тепла», — каже вона.

За даними міської ради, батько дітей працює в місцевому ЖЕКу, мати теж працює, але доументальних доказів цьому не надала.

Крім того, за даними міської ради мати та батько дітей останнім часом неодноразово притягались до адміністративної відповідальності за статтею «Невиконання батьками обов`язків щодо виховання дітей».

«17 протоколів на Катерину та 8 на Олександра Дуліча», — уточнюють в міській раді.

Що каже мати дітей

Мати дітей, Катерина Дуліч, в коментарі для ТСН.ua розповіла, що серйозно налаштована на те, щоб родина воз`єдналась. Одним з варіантів вирішення ситуації вона бачить оренду житла.

«Поки ремонтується будинок, ми налаштовані орендувати житло. Тоді, якщо умови будуть належними, нам віддадуть дітей. Так мені сказали у соцслужбі і додали, що будуть сприяти поверненню. Є люди, які нам шукають житло. Є впевненість на 90%, що знайдуть», — розповіла нам Катерина.

Про інший будинок, який, за чутками, постраждав від влучання «Шахеда», вона розповіла нам настуне: «Був приліт ракети до сусідів у город. Уламки потрапили нам у вікно, почало горіти, але в будинку нікого не було, ніхто не міг приборкати. Крім того, пожежа в будинку була ще до того».

Та додає: «Діти дуже хочуть повернутись. Зараз вони в дитячому будинку, там гарні умови. За допомогою волонтерів плануємо зробити ремонт в будинку, щоб мешкати там з дітьми. Чоловік працює в ЖЕКу, я прибиральницею в маркеті. Дуже чекаю на повернення дітей. Як тільки про них думаю, як тільки дивлюсь на фотографії, то одразу хочеться плакати…»