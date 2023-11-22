Відіграє важливу роль: воїни ЗСУ розповіли про західну зброю, яка в рази краща за радянський аналог

БМП CV-90 називають мінітанком і вона є на озброєнні ЗСУ. Саме вона допомогла захисникам України відбити в окупантів село Андріївка під Бахмутом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлі Кирієнко.

Коли шведська бойова машина піхоти виїжджає на позиції, то окупанти її не чують, оскільки ця БПМ дуже тиха.

CV-90 стоїть на озброєнні у підрозділі "холодноярівців". Захисники України кажуть, що окупантів на цій ділянці фронту здивувала така зброя. Цю БМП ще називають мінітанк. Все через гармату калібром 40 міліметрів. Це прошиває ворожі позиції і техніку наскрізь. Стріляти вона може на відстань аж 10 кілометрів. Це вдвічі більше за спроможності радянської БМП. Ще не менш важливий бонус цієї машини - міцна броня. Бо витримує осколки снарядів і удари дронів ворога.

CV-90

Такі машини все частіше можна зустріти на східному фронті. Перші постачання цих CV-90 почались на початку року. Нині їх сотні у різних підрозділів. Вони настільки добре проявили себе в боях, що Україна та Швеція домовились про спільне виробництво CV-90. У планах виробити до тисячі одиниць аби повністю пересадити бронегрупи ЗСУ із радянських БМП на цю - сучасну. Бо вона не лише маневрена та міцна. А й невидима навіть серед ночі.

"Ми виїжджаємо на дистанцію десь кілометр і відпрацьовуємо по позиціях ворога. Також вивозимо піхоту до позицій. та забираємо. Можемо набирати, як евакуаційна машина", - каже боєць "Матрос".

Єдине про що шкодують бійці, що машина зʼявилась у ЗСУ лиш тепер. "Холодноярівці" воювали у найгарячіші дні під Ізюмом торік, тримали Бахмут і околиці. Тепер на цьому ж напрямку ведуть штурмові дії.

БМП CV-90

"Вона відіграє важливу роль. Якщо її буде більше у бригадах, які ведуть бойові дії, ми зможемо безпечно воювати. вивозити своїх поранених. Ми зможемо непомітно підʼїхати до противника, нанести дуже велике ураження", - каже командир підрозділу "Чорний".

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Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Україна та Швеція спільно виготовлятимуть для української армії бойові машини піхоти БМП CV-90.

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