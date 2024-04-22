"Відірвало ноги, зупинялось серце": військові розповіли про неймовірні порятунки поранених з поля бою

Військові евакуаційної групи бригади "Спартан" Національної гвардії долають десятки кілометрів пішки, щоб з-під ворожого вогню врятувати побратимів з поля бою. Наразі "спартанці" працюють на Запорізькому напрямку. З переломами кінцівок, пораненнями, контузіями – на рахунку військових десятки врятованих життів. Найважче, кажуть, бачити загиблих побратимів, втім, мають, попри все, передати їх додому.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Бійці розповідають, що під час свого завдання їм вдалося врятувати пораненого побратима з поля бою.

"У нього були уламкові поранення плюс відкритий перелом ноги, і його евакуація була дуже важка, тому що хлопець був високий, це було важко", – розповідає старший кулеметник бригади "Спартан" НГУ "Сміливий".

30-річний боєць з позивним "Сміливий" – родом з Дніпропетровщини, До війська прийшов торік – не всидів вдома, адже двоє його старших братів уже були на війні.

"Сміливий"

Завжди поруч зі "Сміливим" його побратим "Сивий" – разом були на навчаннях, і у бригаді теж разом. Військовий родом з окупованого Мелітополя, брав участь в ООС. Каже, найважче в роботі евакуаційної групи – бачити смерть побратимів.

"Сивий"

Евакуаційна група працює здебільшого вночі. Має бути непомітною, щоб не наражати поранених знову на небезпеку. Перед завданням десятки разів переглядають маршрут, а з гори їм допомагають "пташки" бригади "Спартан".

"Якщо нас спалили, місія провалена", –- каже головний сержант взводу бригади "Спартан" "Оггі".

Десятки кілометрів військові долають пішки, у спорядженні – тепловізори, аптечки, ноші. Багато що залежить від самих поранених – чи мають навички першої допомоги.

"90 відсотків, якщо він зміг завчасно зупинити кровотечу або інші моменти, це спасає, тому що не завжди хтось буде поруч", – пояснює "Сміливий".

Військовий "Оггі" – один з перших у батальйоні, хто став до лав евакуаційної групи. Під час завдань він головний, координує всі процеси. Каже, не варто втрачати надію навіть у найскладніших ситуаціях.

"Був у нас солдат-контрактник, відірвало обидві ноги, поки ми його несли, це був той рік, минуле літо. У нього і нирки відмовляли, і серце ставало. Якось не знаю як, але ми його винесли, зараз живий", – каже "Оггі".

"Оггі"

На рахунку військових бригади "Спартан" – десятки врятованих життів. Але лише порятунком бійців "спартанці" не обмежуються і в перервах між евакуацією разом з побратимами штурмують позиції росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 22 квітня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що на Україну чекає достатньо важка ситуація на фронті найближчим часом.

Читайте також: