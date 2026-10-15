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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 16 жовтня: у яких областях України діятимуть графіки

В України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Де саме їх застосують та в які години слід готуватися до знеструмлень — читайте у матеріалі ТСН.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графіки відключення світла

Графіки відключення світла

В деяких областях України 16 жовтня застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Вимушені обмеження запроваджують через пошкодження енергооб’єктів унаслідок нещодавніх російських атак.

ТСН з’ясував, які регіони підпадають під обмеження та за яким графіком відбуватимуться відключення світла.

Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий». Загалом відомо про такі відключення світла:

Група 1: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 2: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 3: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 4: 12:00-15:30
Група 5: 14:00-17:30
Група 6: 14:00-18:00
Група 7: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 9: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 10: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 11: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 12: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 13: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 14: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 15: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 16: 12:00-15:30
Група 17: 14:00-17:30
Група 18: 14:00-18:00
Група 19: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 21: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 22: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 23: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 24: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 25: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 26: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 27: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 28: 12:00-15:30
Група 29: 14:00-17:30
Група 30: 14:00-18:00
Група 31: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 33: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 34: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 35: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 36: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 37: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 38: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 39: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 40: 12:00-15:30
Група 41: 14:00-17:30
Група 42: 14:00-18:00
Група 43: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 45: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 46: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 47: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 48: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 49: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 50: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 51: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 52: 12:00-15:30
Група 53: 14:00-17:30
Група 54: 14:00-18:00
Група 55: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 57: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 58: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 59: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 60: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 16 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 16 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 16 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 16 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла на Сумщині 16 жовтня

Графіки відключення світла на Сумщині 16 жовтня

Графіки відключення світла на Харківщині

У п’ятницю, 16 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Орієнтовний час відсутності світла за чергами та підчергами з урахуванням перемикань:
1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00
1.2 12:00-13:30; 20:30-22:00
2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30
5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
6.1 17:00-20:30
6.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 16 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням «Укренерго», 16 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області діятимуть графіки погодинних відключень.

Години відсутності світла:
1.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

За вказівкою «Укренерго», 16 жовтня на Чернігівщині діятимуть графіки погодинних відключень:

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Житомирщині

За розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 16 жовтня застосують такі графіки відключення:

Графіки відключення світла на Житомирщині 16 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині 16 жовтня / © скриншот

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.

Через атаки РФ на енергоб’єкти, в Україні запроваджують графіки відключення світла 16 жовтня.

Раніше ми писали, чому в одних регіонах України є відключення світла, а в інших — немає.

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