- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 453
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 16 жовтня: у яких областях України діятимуть графіки
В України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Де саме їх застосують та в які години слід готуватися до знеструмлень — читайте у матеріалі ТСН.
В деяких областях України 16 жовтня застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Вимушені обмеження запроваджують через пошкодження енергооб’єктів унаслідок нещодавніх російських атак.
ТСН з’ясував, які регіони підпадають під обмеження та за яким графіком відбуватимуться відключення світла.
Графіки відключення світла в Києві
У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий». Загалом відомо про такі відключення світла:
Група 1: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 2: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 3: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 4: 12:00-15:30
Група 5: 14:00-17:30
Група 6: 14:00-18:00
Група 7: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 9: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 10: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 11: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 12: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 13: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 14: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 15: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 16: 12:00-15:30
Група 17: 14:00-17:30
Група 18: 14:00-18:00
Група 19: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 21: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 22: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 23: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 24: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 25: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 26: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 27: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 28: 12:00-15:30
Група 29: 14:00-17:30
Група 30: 14:00-18:00
Група 31: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 33: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 34: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 35: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 36: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 37: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 38: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 39: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 40: 12:00-15:30
Група 41: 14:00-17:30
Група 42: 14:00-18:00
Група 43: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 45: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 46: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 47: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 48: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Група 49: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Група 50: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Група 51: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 52: 12:00-15:30
Група 53: 14:00-17:30
Група 54: 14:00-18:00
Група 55: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 57: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Група 58: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Група 59: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 60: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Графіки відключення світла на Київщині
На Київщині 16 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:
Графіки відключення світла на Сумщині
На Сумщині 16 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».
Графіки відключення світла на Харківщині
У п’ятницю, 16 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень. Орієнтовний час відсутності світла за чергами та підчергами з урахуванням перемикань:
1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00
1.2 12:00-13:30; 20:30-22:00
2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30
5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
6.1 17:00-20:30
6.2 08:00-10:00; 17:00-20:30
Графіки відключення світла на Полтавщині
На Полтавщині 16 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
Графіки відключення світла на Черкащині
За розпорядженням «Укренерго», 16 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області діятимуть графіки погодинних відключень.
Години відсутності світла:
1.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Графіки відключення світла на Чернігівщині
За вказівкою «Укренерго», 16 жовтня на Чернігівщині діятимуть графіки погодинних відключень:
Графіки відключення світла на Житомирщині
За розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 16 жовтня застосують такі графіки відключення:
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня через російський удар по енергооб’єкту в окремих районах Києва та області зникло світло. Також виникли перебої з водопостачанням.
Через атаки РФ на енергоб’єкти, в Україні запроваджують графіки відключення світла 16 жовтня.
Раніше ми писали, чому в одних регіонах України є відключення світла, а в інших — немає.