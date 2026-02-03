Світло відрізали за борги в -25: як українські пенсіонери ризикують замерзнути у морози

Чому в Україні відключають світло тим, хто не може за нього заплатити / © ТСН.ua

Нещодавно українців обурила історія 73-річного Анатолія Семяновського, який живе сам у квартирі на Троєщині. Через борги за комунальні послуги йому відключили електроенергію. Пенсія чоловіка становить лише 4 128 гривень, а загальна заборгованість перевищила 100 тисяч.

Зараз чимало самотніх пенсіонерів опинилися у скрутному становищі, особливо в Києві. Через похолодання і порив труб люди у столиці, у ті декілька годин на добу, намагаються нагріти оселі за допомогою електрообігрівачів. Це додає значний «плюс» у платіжках. Водночас, після скасування мораторію держава дозволила відключення електроенергії за борги, але немає чітких механізмів, які б автоматично захищали вразливі категорії населення у ситуаціях, що можуть становити загрозу життю. Таким чином, у морози -25 українські пенсіонери можуть залишитися без електрики, і якщо це останній спосіб обігріти квартиру через аварії — без тепла.

Детальніше про це з’ясовував ТСН.ua.

Пенсіонер замерзав у Києві: його врятували люди

ТСН. ua якраз сьогодні надав розголос обурливій історії з Деснянського району Києва (Троєщина), де замерзав 73-річний пенсіонер без належної уваги до ситуації та допомоги з боку місцевої влади.

Анатолій все життя працював водієм вантажівки — більшу частину життя провів за кермом, перевозив вантажі, допомагав іншим. Але останні роки для нього стали особливо важкими: хвороби обмежили його рухливість, а після втрати дружини та дітей він залишився сам.

Світло в його оселі на Троєщині зникло не після масованого російського обстрілу. Його відключили через борги, попри те, що в оселі електроплита, а сам чоловік — маломобільний пенсіонер. Загальна сума заборгованості перевищила 100 тисяч гривень, це і світло, і тепло, й інші комунальні послуги. Пенсія чоловіка — всього 4 тисячі 128 гривень.

Після розголосу редакція ТСН.ua відкрила збір коштів. Менше ніж за добу українці зібрали понад 218 тисяч гривень. Борги було погашено, для Анатолія закупили теплий одяг, продукти, побутову техніку та найнеобхідніше для життя. Попри це, чоловікові досі потрібна допомога з оформленням субсидії, лікуванням та відновленням вікна, пошкодженого під час обстрілу.

Тим не менш, це не знімає питання: чи мали право відрізати світло під час воєнного стану, коли це єдине джерело, де пенсіонер міг собі приготувати їжу.

Скасування мораторію на відключення електрики

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні запровадили мораторій на відключення електроенергії за борги.

2024 року цей мораторій скасували для більшості громадян. Наразі він діє для громадян, які проживають у зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, а також щодо житла, яке пошкоджено або знищено в результаті бойових дій і непридатне для проживання. Проте, що житло зруйноване, необхідно документально підтвердити, а це створює додаткові труднощі для маломобільних верств або людей похилого віку.

Чи можуть відключити світло за борги: офіційна позиція

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко запевняв, що постачальник послуг не зацікавлений в тому, що відключати споживача і втрачати клієнта. Проте пояснював, що постачальник не вирішує, відключати когось чи ні. Критерії визначені правилами ринку електроенергії.

«Відключення відбуваються лише і винятково тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг», — зазначив він.

Представниця однієї з обласних енергопостачальних компаній у розмові з ТСН.ua визнає: пенсіонерів також можуть відключити від світла за борги, адже вказівки, що цього не можна робити, немає. За її словами, обласні енергопостачальні компанії передають дані про боржників на обленерго, а ті, своєю чергою, після попередження за 10 днів, якщо борг перевищує три місяці, відключають боржникам електрику.

Проте, наша співрозмовниця пояснює, що ні енергопостачальні компанії, ні обленерго, не володіють даними про соціальний стан своїх клієнтів, чи є вони самотніми, і який рівень доходу мають.

Гендиректор YASNO нагадав, що якщо для оплати у людини немає коштів, є можливість укласти графік погашення заборгованості. Представниця однієї з обласних енергопостачальних компаній уточнює: така можливість дійсно є, але пенсіонери дуже часто про неї не знають.

Процедура відключення світла має певний алгоритм

Адвокатка Ольга Брус у коментарі «УНІАН» розписала цей процес:

організація-постачальник послуг з електропостачання за 10 робочих днів має повідомити боржника, що буде відключення від мережі;

у письмовому попередженні вони вказують причину відключення електропостачання — приміром, у ньому обов’язково має бути зазначено періоди, за які в особи є борг і його сума;

у повідомленні також має бути вказана дата запланованого відключення від мережі.

Споживач за цей час має можливість або сплатити заборгованість, або реструктуризувати борг, або, можливо, оскаржити його у суді у разі неправильного нарахування.

Якщо питання про борг не було врегульоване, до боржника приїжджають представники постачальника послуг і від’єднують його житло від загальної електромережі або відключення відбувається автоматично (все залежить від конкретних технічних можливостей). Особиста присутність споживача під час відключення не обов’язкова.

Відключення світла у люті морози

Зауважимо, що теплопостачання в Україні не можуть відключити під час опалювального сезону, навіть за наявності боргів. Проте тут не врахований інший критично важливий аспект — зараз, під час комунального колапсу у Києві, Харкові та багатьох інших містах, електрика інколи залишається єдиним способом опалити квартиру у багатоповерхівках.

Механізмів, які б автоматично захищали вразливі категорії населення у ситуаціях, що можуть становити загрозу життю, досі нема. І ми можемо бачити кроки, які можна назвати антигуманними, — відключати світло в рекордні для країни морози, людям для яких воно є життєво необхідним.

Через яку суму українцям можуть відключити електроенергію

До відключення електроенргії, може призвести навіть заборгованість 3000 гривень, яка «старіє» понад два місяці. Наприклад, якщо ви пропустили платежі за листопад та грудень, а сума перевищила цю межу, постачальник має право ініціювати відключення.

Ексглава Міненерго Світлана Гринчук раніше пояснювала, що на сьогодні в українському законодавстві не визначено суму заборгованості, через яку будуть проводити відключення послуг.

На її думку, ймовірно, постачальники не відключатимуть світло тим українцям, чий борг за електропостачання нижчий від половини прожиткового мінімуму, який становить 1514 гривень.

«Згідно з ринковими умовами, підключення повторне (після відключення, — ред.) відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менша за половину прожиткового мінімуму, тобто, 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу — оплачує також і підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам у кого ця сума заборгованості менше», — зазначала Гринчук.

Яка процедура відновлення електроживлення?

Для відновлення електроживлення, відключеного за заборгованість, споживачу необхідно сплатити суму заборгованості в повному розмірі або, у разі відсутності коштів, звернутися до електропостачальника (з наданням відповідного обґрунтування) щодо укладення договору про реструктуризацію заборгованості та забезпечити виконання умов цього договору.

Також потрібно оплатити роботи з повторного підключення (ця сума коливається у межах тисячі гривень в залежності від регіону).

Після здійснення відповідних заходів відновлення електроживлення електроустановок споживача здійснюється протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості.

Борги українців за комуналку: суми шокують

«794 604 активні борги за комунальні послуги налічується в Україні станом на початок листопада 2025 року. Попри активний статус більшість цих проваджень фактично зайшли у глухий кут: 60% справ, тобто понад 476 тисяч, уже завершені без реального стягнення», — йдеться в повідомленні Опендатабот.

У 40% випадків українці в 2025 боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). Зрештою, на електроенергію припадає не так і багато — лише 6%.

Водночас, кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів.

«Антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію. Усі вони були завершені через неможливість стягнення», — повідомляє «Опендатабот».

Станом на другий квартал 2025 року борг українців за оплату ЖКГ сягнув 106,6 млрд грн.

Кого з пенсіонерів можуть звільнити від оплати комунальних послуг

Раніше ми писали, що отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг можуть пенсіонери, які все трудове життя пропрацювали в сільській місцевості й продовжують там проживати.

Крім проживання в селі, вони повинні:

мати стаж не менш, ніж 3 роки за однією з соціально важливих спеціальностей: вчитель, лікар, фармацевт, працівник будинку культури, музею, бібліотеки, клубу, фахівець із захисту рослин тощо;

обіймати відповідну посаду на момент виходу на пенсію;

мати середній дохід родини не вище 4240 гривень на кожного члена сім’ї.

Тобто якщо пенсіонер отримує пенсію до 4,2 тис. грн, проживає в селі й має стаж роботи у сфері медицини, освіти та культури, він може оформити пільгу й не платити за комуналку.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2026 року в Україні зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють.

Середній розмір пенсії становить майже 6,5 тисяч гривень, а у працюючих пенсіонерів — трохи більш як 7 тисяч гривень.

Це означає, що понад половина пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч гривень, фактично живуть значно нижче реального прожиткового мінімуму.

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної пенсії за віком взагалі складає 2 595 грн.

Розмір пенсій в Україні є одним із найнижчих показників у Європі,

Раніше ми писали, що «левову частку» пенсії українців старшого віку з’їдають комунальні послуги. За газ, електроенергію, воду, опалення доводиться платити від 2 до 3 тис. грн щомісяця, і це без урахування пікових зимових нарахувань. Особливо не рятують навіть субсидії.