Відключення електроенергії в Україні: експерт пояснив, чому темно у Києві, а Дніпро зі світлом

У соціальних мережах все більше нарікань про нерівномірні вимкнення електроенергії в Україні.

У Мережі активно обговорюють ситуацію у Дніпропетровській області, де ДТЕК повідомив, що 6 червня відключень світла у цьому регіоні не планується, оскільки отримали від "Укренерго" достатній ліміт.

Ця новина обурила киян, яким вже певний час вимикають світло на 7-9 годин. Адже через такі тривалі вимкнення потерпає величезна кількість людей.

ТСН.ua розбирався, чому так відбувається – чим мешканці цього регіону кращі від киян.

За словами Олега Попенка, експерта з питань ЖКГ, подібні нерівномірності пов’язані з тим, що у нас ручна система управління енергетикою.

Що впливає на вимкнення світла?

"Ручне управління енергетикою малоефективне та має свої вади. Існує досить багато факторів – корупційних, політичних, які на це управління впливають. Тому маємо таку ситуацію. Чому у нас такі нерівномірні вимкнення? Тому що електроенергія у цей момент десь або комусь більш потрібна, або десь-комусь вигідно, щоб так було. Тож таке відбувається, а хтось думає, що це залишиться непоміченим", - розповідає ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ.

У Києві немає світла по 7-9 годин / Фото: Associated Press

"Не вимикайте мій регіон"

Він додає, що, на жаль, у нас діє практика, коли питання вирішуються завдяки телефонному дзвінку.

"Щоб ви не сумнівалися, на відключення електроенергії впливають навіть рейтинги мерів міст, політична чи соціологічна складові того чи іншого регіону. Та навіть лояльність того чи іншого мера до влади, впливає на відключення від світла у місті. А ще додайте сюди вміння домовитися певних депутатів, які "контролюють" той, чи інший регіон – це теж впливає на відключення світла", - пояснює Олег Попенко.

Він додає, що може бути й по-іншому, наприклад, коли у регіоні немає представників від провладної більшості та мера з рейтингом, то ніхто і не цікавиться, скільки ті люди сидять без світла. Вимкнули – і край.

Чому страждає Київ?

"На жаль, все це впливає на процеси пов’язані з електроенергією. Бо цими відключеннями можна вплинути на електоральні вподобання населення. От здогадайтеся, чому зараз у Києві так часто вимикають світло? Звісно, що рубильник вимикає не сам мер столиці, але ж не всі це знають. А саме таким чином можна впливати на передвиборчі вподобання електорату. Звісно, що мої слова не є догмою, але саме так відбувається в країні", - додає Олег Попенко.

Розподіл електроенергії, за словами експерта, має бути автоматичним і рівномірним / Фото: Associated Press

Експерт підкреслює, що у Дніпрі взагалі немає відключень світла.

"То можливо, це теж лояльність? У Дніпрі знаходиться величезна кількість промислових підприємств, але таких відключень як у Києві там немає. А у Харкові, навпаки, вже зменшилася кількість відключень, там вони мінімальні. У Києві ж кількість відключень вже більша у рази, ніж у Харкові. Додам, що довіра мешканців до місцевого мера найвища в Україні – 90%. Тож це спонукає до сумних висновків. Гадаю, щоб не ставалося подібного, управління енергетикою має бути автоматичним та ефективним, і відповідно рівномірним для усіх міст", - зауважує Олег Попенко.

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