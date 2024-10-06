Відключення неминучі: коли і на скільки вимикатимуть світло взимку - різні сценарії

Українців попередили про можливі відключення світла взимку, але їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій, ефективності ППО і погоди. Експерти припускають, що з початком опалювального сезону споживання електрики зросте, що призведе до дефіциту. Однак Україна має короткостроковий план, щоб пережити холодну пору року.

Всі деталі дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Також читайте У Харкові можливі перебої зі світлом: ворог вдарив по лінії високовольтних передач

Відключення світла взимку

Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Financial Times.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Проте, щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку на наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему", - зазначив він.

Тімченко попередив, що за найкращим сценарієм цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів РФ і сильних морозів.

Міністерство енергетики розповіло для Financial Times, що розробило стратегію й створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили.

В свою чергу в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб.

"За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі - вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНА МАЄ ПЛАН, ЩОБ ПЕРЕЖИТИ ЗИМУ! Коли і на скільки вимикатимуть світло?

Тимчасовий голова компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень. Згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора, на осінньо-зимовий період 2024-2025 років на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні-лютому.

Як пояснив Брехт, за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту. Серед таких чинників він назвав:

очікуване збільшення імпорту електроенергії,

можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн,

заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації,

відновлення до зими додатково потужностей теплової генерації.

Водночас колишній голова “Укренерго” Володимир Кудрицький попередив, що основним викликом цієї зими можуть стати пошкодження внаслідок обстрілів основних електростанцій, а не підстанцій, які переважно захищенні покриттям, і їх можна відновлювати швидше. На його думку, відключення світла взимку неминучі, проте їхня тривалість залежатиме від захисту електростанцій і ефективності ППО та погоди.

Українцям вдасться уникнути відключень, якщо буде достатньо тепло, заявляв раніше Кудрицький в інтерв'ю BBC Україна. Він зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть взимку, оскільки все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди. І оскільки в компанії завжди прораховують найгірші сценарії, Кудрицький зазначив, що за теплої зимової погоди, як от 2-3 градуси тепла цілком можливо, що жодних відключень не буде.

За його словами, можуть бути складнощі і "легкої прогулянки наступної зими точно не буде".

Також читайте Експерт назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку

Чому українська енергосистема сильніша цієї зими

Кудрицький раніше повідомляв, що в компанії вже навчилися протидіяти тактиці ворога і знають, як збалансувати енергосистему, щоб вона продовжувала працювати. Узимку енергосистему України буде підтримувати імпорт електроенергії. Він був «практично нульовий» усю минулу зиму.

Він пояснив, що лише кілька місяців тому оновлений склад регулятора ухвалив необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на українському ринку й дозволити імпорту електроенергії заходити в країну.

Водночас експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук заявив, що зима в Україні буде проблематичною. Можуть бути кризові ситуації, які призводитимуть до багатоденних відключень електроенергії. Про це він заявив в етері 24 Каналу. Він закликав українців бути готовими до того, що електроенергії не буде в кращому випадку 12 годин за добу і це будуть періоди активного життя громадян: ранковий, денний, вечірній. Вночі електроенергії буде більше.

Також читайте Від жовтня зростуть тарифи на світло: деталі рішення НКРЕКП

Без світла по кілька днів

Якщо ж Росія виб’є бодай одну АЕС, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів. Такою заявою шокував директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він запевнив, що наслідки атак на атомні станції можуть бути дуже болісними для українців.

"Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут), після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може", - зазначив він.

За словами експерта, небажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року.

"Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока – додалося кілька годин відключень. І в період холодів, у період опалювального сезону це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної, постійної роботи без будь-яких подій і ситуацій, залежатиме, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку", - пояснив експерт.

Також читайте Українцям доведеться платити за світло ще більше: нардеп назвав дату підвищення

Осінні відключення світла

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що в Україні в жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів.

Однак він попередив, що з початком опалювального сезону зросте споживання електроенергії, що, безумовно, призведе до дефіциту електрики. За словами Омельченка, дефіцит електрики передусім буде в пікові години споживання, тому обмеження особливо застосовуватимуть від 18:00 до 23:00. На запитання, як довго триватимуть відключення, посадовець відверто відповів, що наразі це важко спрогнозувати.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, чи будуть застосовувати відключення світла на 6 жовтня.

Читайте також: