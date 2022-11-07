"Відключення світла триватимуть": експерт назвав орієнтовні терміни відсутності електрики

Якщо не буде ракетних ударів, то віялові відключення будуть тривати 2-3 тижні

Після низки нових, більш тривалих відключень електроенергії в Києві та суміжних регіонах, став відомий орієнтовний прогноз на найближчі тижні.

Про нього в коментарі для ТСН.ua розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Відбулись ракетні удари. Однією з цілей росіян була політична, друга – створити кризову ситуацію в Київському та суміжних регіонах, - каже Юрій Корольчук. - Скоріш за все, це психологічний вплив. Було намагання створити картинку – темний Київ, що ми і бачимо".

За словами Корольчука, поточний ремонт обладнання, який відбувся, в теплу погоду дозволяв не так часто обмежувати енергопостачання.

"Зараз холодніше і люди використовують більше електроенергії. По протоколу, коли недостатньо електроенергії, то в першу чергу обмежують промисловість, а потім населення, - каже експерт. - На початку промисловість обмежували, тому населення було з електроенергією. А потім ситуація змінилась. Промисловість – це економіка держави, вона повинна працювати. Тому в пріоритеті сьогодні бізнес і промисловість. Я знаю, що остання зараз перенесла частину своїх виробничих потреб на вихідні дні. В результаті ми маємо примусові обмеження електроенергії. Крім цього, якщо раніше на резервних лініях було, наприклад, 10 тис. - 20 тис. населення, то тепер – 200 тис.- 300 тис. споживачів. Обладнання просто не витримує".

До цього Корольчук додає: "За оцінками керівників енергокомпаній, якщо не буде ракетних ударів, то віялові відключення будуть тривати 2-3 тижні. Я думаю, що про це казали, відкинувши фактор похолодання".



Чого чекати далі

На це питання Корольчук відповів так: "Якщо не буде ракетних ударів, то віялові відключення все одно будуть. Але, я так думаю, не так часто. Електроенергію ми можемо виробити, але проблема з доставкою. Раніше була проблема з виробництвом електроенергії через дефіцит вугілля. Зараз обсягу палива вистачає. Частково проблему вирішить обладнання, яке доставляють. Своєю чергою, це обладнання в робочому стані, але було у використанні, частково списане. Крім того, не в кожній країні є обладнання, яке підходить до наших систем".

Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України

Російські терористи від 10 жовтня регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Через це в нашій державі почали застосовувати віялові відключення електрики.

Останній масований ракетний удар було зафіксовано в понеділок, 31 жовтня. Тоді окупанти запустили по Україні 55 ракет, 45 з яких вдалося збити.

Українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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