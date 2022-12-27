Відключення світла: в Україні зріс попит на динамо-машини, чим можуть бути корисними злочинці

В українських тюрмах могли б розглянути можливість виробництва електроенергії в’язнями за допомогою динамо-машин (спеціальних велосипедів, які можуть виробляти електроенергію) якщо хоча б одна така була в розпорядженні пенітенціарної системи.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань, відповідаючи на питання про те, чи не запозичать українські тюрми досвід бразильських.

"Якщо б хоча б одна така машина у нас була, то, можливо, був би предмет для розмови. Поки в нашій системі таких немає", - повідомили нам пенітенціарії.

Своєю чергою, колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький, який обізнаний про досвід закордонних колег, розповів нам наступне:

"Наскільки пам’ятаю, в Бразилії це відбувалось в добровільному порядку, - каже Старенький. - У нас в країні така діяльність розглядадась би як праця. Можливі два варіанти: робота з благоустрою колонії та оплачувана праця. Зараз в Україні праця для засуджених не є обов’язковою. Це сталось після того, як в законодавство були внесені відповідні зміни. Щодо крутіння динамо-машин для виробництва електоренергії – теоретично таке можливо. Така електроенергія могла би використовуватись для потреб самої колонії. Наприклад, для освітлення. Але, гадаю, економічної користі від такого було б мало. Хоча б через те, що накопичувачі електроенергії коштують багато. Тут більше було б виховного ефекту, ніж економічного. До такої праці по закону дозволено долучати військовополонених".

До цього Старенький додає, що в Україні станом на зараз близько 30 тисяч ув’язнених.

В той же час експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що при наявності обладнання ув’язнені могли б забезпечити електрикою свої колоніі. Але, за його словами, батарея для акумулювання електроенергії коштує дорого.

"Навряд чи на це хтось дасть гроші. З точки зору якогось просунутого керівника установи, можно було б організувати таке. Гадаю, для занять спортом або для отримання дозволених законом привілеїв", - каже Юрій Корольчук.

При цьому він підкреслює, що завдяки використанню динамо-машин була б можливість виробляти електроенергії не більше, ніж для потреб установи.

Крім того, експерт підтвердив, що останнім часом українці цікавляться такими пристроями. "Наприклад, хоча б для того, щоб зарядити телефон на 20%", - каже експерт.

Так виглядає одна з динамо-машин. Фото: OLX

Як з’ясувалось, після того, як в Україні виникли проблеми зі світлом, все більше українців почали цікавитись динамо-машинами. Дехто вже купив та склав про це обладнання власне враження. Наприклад, одні покупці повідомляють, що успішно користуються, інші скаржаться на те, що втомлюються крутити ручку вже через 5 хвилин, треті повідомляють, що ручки на таких машинах неякісні. Ціна на такий товар в середньому стартує від 2,5 тис. грн.

Відключення світла в Україні: що відомо

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але "Укренерго" хоче покращити ситуацію.

Днями енергетики повідомляли, що в центральному регіоні, зокрема і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Про це в повідомленні у соціальній мережі нещодавно інформувала НЕК "Укренерго".

Проблеми зі світлом в Україні можуть тривати щонайменше пів року. Про це заявив експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Через те, що атаки РФ стають складнішими, на відновлення системи електропостачання потрібно більше часу.

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