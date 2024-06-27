Відключення світла: до чого готуватися українцям у липні та серпні

Через обстріли РФ енергетичної інфраструктури, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду навантаження на українську енергосистему зростає.

Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди відключення світла збільшаться.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію з енергосистемою України.

В “Укренерго” збільшили обсяг відключень світла на вечір

У четвер, 27 червня, в енергосистемі України зберігається складна ситуація. “Укренерго” збільшило обсяг відключень світла на вечір. Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанія.

Зазначається, що збільшено обсяг обмежень електропостачання для побутових споживачів сьогодні увечері. Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

“Заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. Від 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим”, — зауважили в НЕК.

В “Укренерго” наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже восьми ударів РФ по українській енергосистемі від початку цього року.

“Це ще не межа”: ДТЕК попередив про збільшення тривалості вимкнення світла

В Україні збільшаться періоди відключення світла через те, що очікується пікове споживання електроенергії у липні-серпні. Про це в коментарі “РБК-Україна” сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

З його слів, через обстріли РФ енергетичної інфраструктури, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду навантаження на українську енергосистему зростає. Зокрема, через це у останній декаді червня суттєво збільшилися періоди вимкнення світла. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

“Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас — липень і серпень. Причина — велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться”, — зазначив він.

Цілодобове відключення світла: чи можливо це

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що інформація про цілодобове відключення світла в Україні не відповідає дійсності. Про це він розповів в ефірі “Еспресо”.

“Якщо не враховувати місто Харків, в якому зараз найбільші проблеми з енергопостачанням, якщо не враховувати 400 населених пунктів, які перебувають уздовж лінії фронту і постійно знеструмлюються, для всієї іншої території України в мене немає поганих прогнозів, прогнози залишаються сталими. Стабілізаційні відключення будуть такі, які запроваджені зараз, ніяких 24 години без світла не буде ніхто сидіти. Чи будуть удари Російської Федерації, чи не будуть — все одно електрична енергія буде постачатися і всі захищені споживачі будуть отримувати її в повному обсязі”, — наголосив експерт з енергетичних питань.

Щодо побутових споживачів, Рябцев сказав, що вони отримуватимуть електричну енергію за тими лімітами, які щодоби встановлює “Укренерго”.

“Чесно кажучи, я не знаю, звідки взялися деякі дуже цікаві панічні заяви про те, що все буде погано, все пропало, потрібно кудись їхати з міста, "прогнозуються" якісь чергові удари — Росія зараз накопичить 200 ракет і як вдарить по енергетичній системі. Будьмо реалістами й не будемо розповідати лише про песимістичні прогнози окремо взятих політиків чи експертів, які жодного стосунку до енергетики не мають. Так, ситуація є складною, є проблеми, резервів генерації немає, але це не означає, що ніхто нічого не робить й усі сидять склавши руки, чекають, поки Росія зруйнує чергову теплову електростанцію”, — пояснив експерт.

Він додав, що як на центральному, так і на місцевому рівні реалізуються плани зі зменшення нестачі генерації електричної енергії внаслідок запровадження станцій малої продуктивності.

Відновлення потужностей енергосистеми: чи встигнуть виконати обіцянку Зеленського

11 червня Володимир Зеленський поділився планом, як Україна вирішуватиме проблему дефіциту електроенергії. Президент пообіцяв збудувати 1 ГВт високоефективної, децентралізованої, газової маневреної генерації до кінця 2024 року.

Плани щодо встановлення до 1 ГВт [1000 МВт — Ред.] газової маневреної генерації до кінця поточного року є реалістичним, що підтверджується конкретними проєктами. На сьогодні вже встановлено декілька десятків МВт. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник у коментарі “Суспільному”.

Колісник запевнив, що українські енергетики встигнуть виконати обіцянку президента встановити до 1-го ГВт потужності, і відповідні заходи вже здійснюються.

“На сьогодні є встановлені вже відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами”, – зазначив посадовець.

Він пояснив, що частина цих об'єктів генерації вже перебуває в стадії приєднання до енергосистеми. Ще частина — в стадії встановлення. За словами заступника міністра, це комплексна робота, яка передбачає встановлення об'єктів генерації фактично в усіх областях України.

“Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені. Декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт точно матиме встановлену розподільчу генерацію”, — наголосив Колісник.

Коли відключень світла в Україні стане менше

Наразі в Україні тривають ремонти й відновлення енергетичної системи, а тому відключення світла тривалі. Втім, вже в кінці серпня вони зменшаться до чотирьох-шести годин на добу. Про це розповів в ефірі “КИЇВ24” директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

“Приблизно останні десять днів серпня. Я думаю, що обмеження будуть тривати чотири-шість годин на добу. Не більше”, — наголосив експерт.

З його слів, оскільки зараз активно відбувається ремонтна кампанія, то в серпні ситуація стане відчутно кращою.

“Восени стане дуже комфортно. Мені важко передбачити атаки на енергоінфраструктуру, але до того йде. Дуже важливо, що ситуація покращиться в останній декаді серпня”, — зауважив він.

Нагадаємо, в Україні можуть скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Найближчими днями визначать конкретні райони.

У липні збільшаться відключення світла!

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