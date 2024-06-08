Відключення світла – надовго: що відомо про ситуацію в енергетиці і які прогнози експертів

Експерти закликають українців готуватися до складних часів, адже і так скрутна ситуація з електроенергією може тільки стати ще важчою, особливо найближчої зими.

Блекауту бути чи не бути? В "Укренерго" запевняють, що ні. Коли буде світло, які прогнози, що кажуть чиновники, як вони збираються покращити ситуацію з електрикою і до чого має бути готовий кожен українець – йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

"Київ та Одеса вже кілька днів поспіль ледь не цілодобово сидять без світла. Уся Україна живе за графіками відключень – не більше – не менше, саме в такій безпрецедентно складній ситуації наразі опинилися всі українці. Проблема, а точніше виклик, який ніби подолали ще на початку 2023-го, знову наздогнав Україну. Причина – російські обстріли, а також літня спека, яка змушує людей використовувати більше електроенергії, зокрема для охолодження. І хоч цим обставинам поки не видно кінця-краю, в "Укренерго" точно впевнені в одному – блекауту в Україні не допустять.

"Наразі не передбачається можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", – зазначає "Укренерго" в коментарі "РБК-Україна".

Що таке блекаут?

Для повного розуміння пояснюємо, що таке блекаут і як його розуміють в "Укренерго".

Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи.

Через російські ракетні удари Україна пережила блекаут у листопаді 2022 року. Тоді від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла. Хвиля нових атак на енергосистему України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було втрачено до 6 ГВт генерації. Наразі цифра втрат - близько 9 ГВТ.

Головна проблема – це обстріли, кажуть чиновники, адже відновити будь-який зруйнований об’єкт електрогенерації можна, хоч це і буде дорого, але буде скоріше за все марним, адже РФ вдарить по ньому знову. Тому поки єдина стратегія – посилювати ППО та економити те, що є.

Як працюють ліміти?

Саме тому в містах та областях доволі давно діють визначені ліміти на споживання. Якщо громада їх перевищила, діють екстрені відключення світла. Все ніби логічно, але методика дала збій. Через невдалі прорахунки Міненерго, Київ виявився чи не найпроблемнішим містом. У столиці вже кілька днів у багатьох світло є лише по кілька годин на день, а графіки відключень скоріше нагадують графіку включень. Експерти це пояснюють тим, що в Києві багато критичної інфраструктури, а також наводять цікаву статистику. Виявляється, в Києві тільки кондиціонери та інші охолоджувачі тянуть більше електроенергії, ніж деякі обласні центри.

"От ви смієтесь, а кондиціонери у Києві дали 350 МВт в день. Це більше ніж деякі обласні центри". Це слова Сергія Коваленка – гендиректора енергетичної компанії Yasno. До речі, трохи згодом він трохи детальніше розповів про причини рекордних по довжині відключень у столиці.

"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", – пояснив Коваленко.

Коли покращення?

5 червня в ефірі телеканалу Київ своє пояснення і прогнози щодо цього зробив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Каже, така ситуація може бути щонайменше до 24 червня, коли Кабмін винайде нову методику для визначення лімітів для Києва. Експерти ж додають, що ситуація відмінна в різних регіонах і, на жаль, навряд чи скоро покращиться. Наприклад, на півдні температури зростатимуть, тож можуть бути серйозні відключення.

Такої думки президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. За його словами, в Одесі немає світла по 20 годин на добу.

Надскладна ситуація в енергетиці

Ситуація з енергетикою зараз не просто складна, а найскладніша за всю історію. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького Росія знищила майже всю маневрову енергетику України. Тобто ті потужності, за допомогою яких, енергосистема балансувала себе в години пік, не перевантажувалась і не виходила з ладу.

"Конкретно в цьому моменті – у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях – масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", – каже голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що дефіцит енергосистеми не можна покрити навіть за наявності потужного імпорту електроенергії з Євросоюзу. "І ще одна погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, іноді – роки", – наголосив Кудрицький.

А також додав, що вже наступного тижня графіки відключень мають стати м’якішими. Як повідомляється, у ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі. Крім того, на вихідних також планують змінити методику розподілу лімітів по областях. Ліміти розподілятимуть не в мегаватах, а кількості черг, які можна вимкнути.

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