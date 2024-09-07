Відключення світла по 12-16 годин: енергетичний експерт дав прогноз, як Україна пройде зиму

За останній тиждень мої відчуття і розрахунки, як ми будемо проходити зиму, відчутно погіршилися. Якщо за умови морозів ми втримаємось в 10-годинному графіку відключень — це буде добре.

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки”.

“Я апокаліпсис обговорювати зараз не готовий, але він можливий”, — каже експерт.

За його словами, існує два сценарії, як Україна пройде зиму 2024-2025.

“Перший — нам пощастило: морозів взагалі немає, нижче нуля температура не опускається, нас ніхто не атакує або атакує, але нікуди не влучає, такі дива якісь відбуваються. Тоді в нас відключення чотири-вісім годин”, — розповів Харченко.

Якщо нам настільки не пощастить, то варто готуватися до відключень по 12-16 годин при температурі повітря -10 -15 градусів.

“Бо в нас ще є ризик, що нам зараз Insui через проблеми корпоративного управління, а відповідно ризик технічних проблем в операторі магістральних мереж. Insui — це керівництво європейської енергосистеми. Є цілком реальний ризик, що вони скажуть: “Слухайте, у вас проблеми з корпуправлінням, значить можуть виникнути технічні проблеми, значить ми хочемо обмежити ваш доступ до європейської мережі, бо ми не хочемо, щоб ваші сусіди постраждали через те, що у вас там щось буде погано”. А там такі люди, їм таке рішення прийняти не дуже складно. Тому ми ще підвели під дуже великий технічний ризик наше з’єднання з Європою”, — розповів Харченко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЩОСЬ тривожне відбувається на АЕС! ЦЕ ВСЕ, що у НАС ЗАЛИШИЛОСЬ! Великий ПРОГНОЗ на ЗИМУ

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