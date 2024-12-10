Відключення світла по-новому: експерт пояснив, навіщо ділити Україну на зони

Що потрібно зробити аби години без світла були для всіх однаковими.

В Україні планують змінити підхід до стабілізаційних відключень електроенергії та зробити їх однаковими для усіх регіонів країни.

Для цього Україну хочуть поділити на зони. До однієї можуть увійти декілька областей, відібраних у шаховому порядку. Таким чином вдасться не створювати великих суцільних територій із одночасною відсутністю світла.

Експерти зазначають, що у Міненерго вже планують запровадити нововведення у січні 2025 року.

ТСН.ua поцікавився, наскільки реально виконати такі зміни і який від них буде результат.

Зараз кожна область України встановлює свої окремі графіки відключень, які здійснюються за командою від Укренерго. Через це в деяких регіонах відключення світла можуть тривати до 4 годин, а в інших – по 2 години. Саме тому у Міненерго хочуть упорядкувати систему відключень, зробивши їх однаковими.

Чому важливий поділ на зони?

Олег Попенко, експерт у сфері ЖКГ зауважує, що поділ на зони під час стабілізаційних відключень світла, це цілком логічне рішення.

"Я неодноразово наголошував саме на такому підході під час відключень світла, бо Україна певною мірою вже поділена на зони, ми, на жаль, залежні від постачання електроенергії по деяких напрямках та зонах. Наприклад, у нас є зона залучення імпортної електроенергії – це захід України. Там електроенергія доходить до певних областей і далі не може потрапити, бо це фізично неможливо організувати. Тому логічно виокремити деякі західні області так, щоб вони були скомпоновані між собою, та на період стабілізаційних відключень, самостійно вимикалися, як єдине територіальне об’єднання", – розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт у сфері ЖКГ.

Експерт додає, що окремою зоною можуть стати центральні регіони України та, наприклад, східні – Харків, Суми, Полтава, Запоріжжя, Дніпро.

"Такий поділ на зони може бути реалізований в залежності від того, з якої саме генерації регіони отримують електроенергію та як між собою об’єднанні мережею. Як на мене, то таке рішення є правильним. Тут головне – його реалізація, що у нас, як завжди, під великим питанням", – зазначає експерт.

Що дасть поділ на зони?

За словами Олега Попенка, за рахунок таких відключень у певних регіонах стане більше електроенергії, тобто вона буде рівномірно розподілятися по території країни.

"Зараз є великі розбіжності у розподілі електроенергії. Наприклад, у Харкові взагалі не відключають електроенергію. А у сусідній, Сумській області, відключення є, і вони чималі. Графіки відключень у кожній області різні по часу. А завдяки поділу на зони, відбудеться певне вирівнювання графіків стабілізаційних відключень. Електроенергія буде вимикатися рівномірно по всій зоні, до якої входить три-чотири області", – пояснює Олег Попенко.

Та додає, якщо ж ворог здійснить повітряний удар по об’єкту енергозабезпечення області, то уникнути відключень чи навіть блекауту буде неможливо. Це вже було після атак по об’єктах у Тернопільській та Рівненській областях.

Чому потрібно дослідити показники споживання

Експерт додає, що такий поділ на зони можна досить швидко організувати та пояснює, що для цього потрібно.

"Особливих фінансових затрат для цього не потрібно, адже процесом відключення буде керувати диспетчер Укренерго. Але, щоб новий поділ на зони ефективно запрацював, перед його запуском потрібно провести велику аналітичну роботу – детальне моделювання споживання електроенергії по всіх регіонах України", – зазначає Олег Попенко.

Експерт додає, що окрім забезпечення електроенергією, є важливим показник її споживання.

"У нас є дефіцитні регіони, а є й профіцитні, вони зав’язані на одній або максимум двох нитках постачання електроенергії і все це у комплексі дає можливість вибудувати певну модель споживання. Тому регіони потрібно об’єднувати у зони так, щоб вони мали потрібний обсяг споживання, який для них реально забезпечити", – підсумовує Олег Попенко.

Відключення електроенергії в Україні / Колаж ТСН.ua

Відключення не довше 6 годин

Тим часом у Міненерго внесли зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами.

Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року № 439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

Згідно з Інструкцією, змінюється підхід щодо складання та застосування графіків погодинного відключення (ГПВ) електроенергії.

Зокрема, ГПВ складаються двічі на рік за результатами проведення літнього та зимового режимного дня вимірів кожного ОСР (оператора системи розподілу).

"Графіки складаються в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день. Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково складається із 2 рівних підчерг), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня", – повідомляє пресслужба Міненерго.

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У Міненерго додають, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин . Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;

. Можливе відхилення не може становити незалежно від температури зовнішнього повітря; подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

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Новини ТСН 09:00 4 грудня. День артилерії! Воєнний стан в Кореї! Відключення світла почастішають!

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