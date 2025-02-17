Відключень світла в Києві та інших містах не уникнути: експерт пояснив, до чого готуватися

Через зміну погоди та суттєве похолодання у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. Вранці, 17 лютого, йшлося про запровадження відключень у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Пізніше в "Укренерго" повідомили, що відключення скасовуються. Там зазначають, що споживання електроенергії зросло через похолодання. Українців просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00.

ТСН.ua поцікавився у експерта, чи можливі аварійні відключення найближчими днями, адже морозну погоду синоптики обіцяють увесь цей тиждень.

Чому запроваджують аварійні відключення

На думку Олега Попенка, експерта з питань ЖКГ, голови Спілки споживачів комунальних послуг, запровадження аварійних відключень має комплексну причину – ворожі обстріли та різке похолодання.

"Причина відключень – не лише морозна погода, хоча вона, безумовно, є однією з головних. У кожному регіоні існує своя окрема причина. Наприклад, у Миколаєві та області відключення пов’язані з тим, що російський "Шахед" влучив у місцеву ТЕЦ, на Сумщині – постійні ворожі атаки, відповідно постійні відключення електроенергії. Тобто в кожному регіоні своя специфіка та проблематика. Переважно аварійні відключення запроваджуються через збільшення споживання електроенергії або перенавантаження системи через наявність у містах великих промислових підприємств. Тож якщо сьогодні відключення скасували, це зовсім не означає, що їх не запровадять завтра", – розповідає ТСН.ua Олег Попенко.

Проблеми з газом

Він додає, що суттєвий вплив і навантаження на енергосистему відбуваються через відсутність газу в газосховищах.

"Через брак блакитного палива енергетики не можуть покривати навантаження на ТЕС, яке зростає в пікові години під час сильних морозів – зранку, коли люди збираються на роботу, та ввечері, коли повертаються додому. В ці періоди користування електрикою зростає в рази. Тобто це величезне комплексне питання, яке формує аварійні відключення по всій території України або в певних регіонах", – зауважує експерт.

Скільки триватимуть відключення електрики

Попенко підкреслює, що поки триматимуться сильні морози – триватимуть й аварійні відключення.

"Зараз складно сказати, скільки годин можуть тривати аварійні відключення. Наразі йдеться саме про пікові години вранці та ввечері. Щодо Києва та Київської області, то це найбільший споживчий енергетичний вузол країни. Тому відключення у столиці можливі, і ми нікуди від цього не дінемося. На жаль, у Києві не проведео жодних реальних заходів щодо енергоефективності, які впливають на зменшення споживання електроенергії. Подивіться, що відбувається з ЖКГ у Києві. За суботу та неділю прориває теплотрасу і трубу холодного водопостачання. І це за температури мінус 4–5 градусів. А що буде, якщо температура повітря понизиться до 10–12 градусів? Навіть уявляти лячно", – зауважує експерт.

Чи був опалювальний сезон вдалим

Ще від осені експерти прогнозували можливість складної та важкої зими через ворожі атаки й сильні морози. Але перші два місяці зими пройшли для українців начебто без особливих проблем, і трапилося це завдяки помірній погоді.

Але за словами Олега Попенка, радіти вдалому проходженню опалювального сезону ще дуже й дуже рано, хоча і календарної зими залишилося 10 днів. Адже попереду ще березень, який зазвичай може бути з великими морозами та снігопадами, і ще місяць має тривати активний опалювальній сезон.

"Я б не поспішав казати, що ми нормально пережили грудень і січень, бо в деяких українських містах, наприклад, у Кривому Розі понад 100 тисяч людей не відчули тепла від жовтня – початку опалювального сезону. 630 багатоквартирних будинків у Кривому Розі взагалі не підключені до теплопостачання. До всього в місті два тижні тому з ладу вийшла котельня, на якій трималося часткове постачання тепла. У квартирах жителів міста лише десь від 8 до 13 градусів тепла. Так, помірна погода частково нам допомогла, але тут і не пахне 100% готовністю до опалювального сезону. І це лише приклад одного міста, бо про нього стало відомо громадськості. Насправді таких проблем безліч", – розповідає експерт.

Підготовка до опалювального сезону – знову двійка?

За словами Попенка, досвід цієї зими ще раз підтвердив, що комунальні служби та відповідальні міністерства виявилися нездатними вчасно виконувати відновлювальні, поточні або ж капітальні ремонти.

"Як показала ситуація у Миколаєві, у нас був відсутній антидроновий захист на Миколаївській ТЕЦ. Росіянам вдалося влучити, і на два дні близько 100 тисяч абонентів залишилися без тепла. Тут питання, а куди ж поділася 91 газопоршнева установка, які мали розподілили між містами України, щоб рятувати людей саме в таких випадках. Установки могли б виробляти електроенергію і постачати тепло до багатоквартирних будинків. Також маємо грандіозні проблеми з тепло- та електропостачанням у Сумах та в інших містах. Тому для мене особисто цей опалювальний сезон проходить очікувано погано. Відповідальні особи не готувалися до нього належним чином і, як видно на практиці, неготові до нього ні штатно, ні технічно, ні фінансово. Якби було по-іншому, то хоча б в одному місті можна було навести лад, а цього немає", – підсумовує експерт.

Мікс із відключень для українців: в “Ясно” пояснили чому проблеми зі світлом і що буде далі

Читайте також:

До України сунуть аномальні морози: такої погоди цієї зими ще не було

Курс валют в Україні: "доларопад" змінився на "доларозліт" – купувати чи продавати

25 тисяч гривень зарплати і проживання в готелі: чому заробітчани з Бангладешу не доїхали до України