Відключення світла в Україні: що допоможе енергетиці і чому в Раді закликають молитися

Після масованого обстрілу Росією енергосистеми 26 серпня Україна збирається переходити від екстрених відключень до погодинних графіків.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів експерт з енергетики, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Перейти до погодинних графіків не дуже легко через пошкоджене обстрілами обладнання. Сьогодні або завтра ситуація може змінитися кардинально, щоб увійти в графіки. Стабілізація буде тривати 4-5 діб. Такий є прогноз і я йому вірю", - каже Олексій Кучеренко.

Та додає: "Тут ключове в тому, що ППО спрацювала достатньо ефективно. З 236 повітряних цілей було збито 201. Це непогано. А 35, бачите, якої шкоди наробили. Попри це катастрофи немає, є незручності, але взимку ситуація буде іншою. Ворог бив по мережах, які видають потужності, по вузлах видачі потужностей. Били ракетами з касетними боєприпасами та "шахедами". Бетонні конструкції та мішки з піском захистили мабуть там, де вони були, але обладнання посікло. Наслідки обстрілу – точно не армагедонні. Зруйновані деякі системи, є обмеження. Головне мати запас запчастин, трансформаторів. Будемо відновлюватись".

Чого чекати з настанням холодів

На це питання Олексій Кучеренко відповів нам так: "Взимку буде іншим навантаження на енергосистему, буде працювати опалення. Навантаження буде більшим мінімум на 30%. Головне – не втратити керованість системи, щоб не було блекауту, коли система із цілісної розпадається на "острови". Цього разу ситуація була близькою до такого. Цілісність була під загрозою".

За словами Кучеренка, це відбулось попри те, що удар був очікуваним.

"Про нього здогадувались і енергетики, і інші люди. Дурних немає", - каже експерт.

До чого готуватись всім

"Правильний пост в соцмережі написав один кадровий енергетик. Він не працює в урядових структурах. Він написав правильно: "Не запитуй нікого про те, буде чи не буде блекаут. Запитай себе про те, що ти зробив для того, щоб його не було", - риторично каже парламентар.

Та продовжує: "Регулювання споживання, оптимізація, готовність до аварійних ситуацій і в технічному, і в психологічному плані. І молитва щоденна за Україну, ЗСУ, Повітряні сили, за себе, за свою родину. 90% речей не залежать від енергетиків, а від ефективності ППО. Молитися – це не єдине що треба. Президент вважає, що треба ще 5-6 установок Patriot для посилення ППО. Я хоч і не військовий, але вважаю, що це кардинально змінило б закритість нашого неба, ефективність ППО".

Резюмуючи, Кучеренко каже, що після відновлення, за умови відсутності нових обстрілів, можуть бути відмінені навіть погодинні відключення і Україна повернеться до тієї ситуації, яка була місяць тому.

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