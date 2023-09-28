Відключення світла в Україні: скільки цього року коштує купити “екофлоу”, генератори, павербанки та гірлянди (фото)

Ми дізналися, скільки зараз коштує підготуватися до відключень світла.

Україна готується до ще однієї зими в умовах повномасштабної війни. За прогнозами експертів, цього року російська армія продовжить тероризувати цивільне населення атаками по критичній інфраструктурі. Тож варто готуватися до відключень світла.

Сайт ТСН.ua пояснював, які бувають джерела безперебійного живлення, як вибрати якісну зарядну станцію, генератор та павербанк. У цьому матеріалі розповідаємо, скільки сьогодні коштує придбати їх, щоб забезпечити домівку електрикою на час відключень.

Скільки коштує бензиновий генератор

За різновидами пального, на якому працюють генератори, їх поділяють на бензинові, дизельні, газові та двопаливні (працюють на бензині та газі).

Найпопулярнішими є бензинові генератори, вони бувають звичайні та інверторні. Інверторні більш економні, компактні, довговічні, працюють тихіше, але коштують дорожче.

Ціни на бензинові генератори в українських магазинах стартують від 4 099 грн. Чим більша потужність, тим більша вартість. Найдешевша модель має ручний пуск, тобто його треба заводити, із силою потягнувши за шнурок. Такий генератор має номінальну потужність 0,8 квТ і може без перерви працювати до 10 годин.

Найдешевші бензинові генератори / маркетплейс

Звичайні бензинові генератори потужністю 2–3 квТ коштують від 5 147 грн. Цього вистачить, якщо ви маєте невеликий будинок, а живити потрібно невелику кількість приладів. Наприклад, тільки освітлення, холодильник і комп'ютер. Від одночасного ввімкнення фена, праски або пральної машини доведеться відмовитися. Найдешевша модель має ручний старт, може безперервно працювати до восьми годин і витрачає літр палива на годину (при навантаженні 75%).

Бензиновий генератор на 2,8 квТ із електростартером коштує від 7 600 грн. Він вмикається простіше – поворотом ключа або кнопкою. Генератор із комбінованим стартом (ручним та електричним) може коштувати трохи дешевше – від 7 000 грн.

Інверторний бензиновий генератор можна придбати за 7 500 грн. Найдешевша модель має потужність 0,8 квТ і може безперервно працювати шість з половиною годин. Інверторний генератор із потужністю 2,8 квТ коштуватиме щонайменше 12 950 грн. Він витрачає 0,5 літра палива на годину і може працювати безперервно до восьми годин.

Найдешевші інверторні бензинові генератори / маркетплейс

Звичайний бензиновий генератор на 5 квТ коштує від 14 150 грн. Із ним ви зможете живити одночасно багато приладів. Інверторний бензиновий генератор потужністю 5 квТ можна придбати щонайменше за 25 999 грн. Найдешевша модель має ручний старт і витрачає 400 гр палива на годину.

У випадку постійної роботи електричного опалення, насоса та бойлера краще придбати генератор потужністю від 7 кВт. Найдешевша модель коштує 17 425 грн. Якщо вам потрібен прилад із потужністю 10 квТ, доведеться викласти щонайменше 74 800 грн.

Скільки коштує дизельний генератор

Дизельний генератор споживає мало пального, але більше шумить, і коштує дорожче, ніж бензиновий. Найдешевша модель на ринку коштує 17 836 грн. Такий варіант має потужність 2,6 квТ і витрачає 276 гр палива на годину.

Дизельний генератор із електростартером коштує дорожче. Наприклад, за 21 499 грн можна придбати модель потужністю 2,8 квТ. Він може безперервно працювати до семи годин.

Найдешевші дизельні генератори / маркетплейс

За дизельний генератор на 5 квТ доведеться викласти від 26 520 грн. Найдешевша модель має комбіновану систему пуску. Якщо вам потрібен пристрій з потужністю 7,5 квТ, його можна придбати за 34 999 грн.

Ціни на потужний дизельний генератор на 10 квТ стартують від 73 999 грн.

Генератори підійдуть для використання в приватному будинку. Для квартири це не найзручніше рішення. Але якщо ви маєте балкон та зробите вивідну трубу для газів, використовувати варто лише лише інверторні бензинові генератори – вони менші за розміром та тихіші.

Скільки коштує газовий, бензогазовий генератор

Газові і бензогазові генератори купують рідше, адже вони більш небезпечні. Крім того, необхідно знати, як з ними працювати. Найдешевший двопаливний або комбінований генератор на ринку коштує 8 000 грн. Така модель має потужність 2,5 квТ, може безперервно працювати до 12 годин і витрачає 360 гр палива на годину.

Газовий генератор коштує значно дорожче – від 210 600 грн за пристрій потужністю 4,9 квТ. Він витрачає 4,3 л палива на годину.

Найдешевші комбіновані (газ-бензин) генератори / маркетплейс

Ціна екофлоу зараз

Найбільш популярне рішення для квартири – це зарядні станції або мобільні батареї типу “екофлоу”. Це потужні павербанки, від яких можуть живитися побутові прилади. Вони заряджаються від мережі за 1,5-4 години в залежності від моделі.

За допомогою зарядної станції в квартирі можна заряджати гаджети, ввімкнути Wi-Fi-роутер та кілька побутових приладів, якщо дозволяє потужність. Від повного блекауту пристрій не врятує, на відміну від генератора.

Два головні параметри в зарядній станції – потужність та місткість батареї. Від них залежить і ціна. Найдешевша модель на ринку коштує 3 805 грн. Вона має потужність 200 ватів, ємність 285 Вт/год і місткість батареї 56 000 mAh. У пристрою є розетка AC 230В, два виходи USB, два Type-C та ліхтарик. Такої зарядної станції вистачить щоб заряджати ноутбук або мобільний телефон.

Найдешевші зарядні станції / маркетплейс

Для того, щоб у квартирі працювала мікрохвильовка та заряджались гаджети буде достатньо зарядної станції від 500 ватів, а краще 1,4 квТ. Ціни на такі стартують від 8 733 грн та 26 900 грн відповідно.

Щоб ввімкнути електрочайник, а він дуже енерговитратний, знадобиться зарядна станція з потужністю від 2 квТ. Такі пристрої коштують щонайменше 38 300 грн. Якщо ви хочете одночасно приєднати ще й холодильник, треба ще щонайменше на 600-800 ватів.

Вибір зарядних станцій в магазинах великий. Найдорожчий варіант має потужність 6 квТ і коштує 390 989 грн. Пристрій на 3 квТ можна придбати за 74 740 грн.

Ціни на популярні екофлоу (EcoFlow) стартують від 9 990 грн за зарядну станцію потужністю 300 ватів до 129 134 грн за 3,6 квТ.

Ціни на екофлоу / маркетплейс

Скільки коштує джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Значно дешевшим буде використовувати не зарядні станції, а їхніх “попередників” – джерела безперебійного живлення. Вони коштують від 1 250 грн. Але до них ще треба окремо придбати кілька акумуляторів. Чим більше їх, тим довше працюватимуть ваші пристрої. Ціни на акумулятори різні. Бюджетний варіант можна придбати до 600 грн.

Найдешевші ДБЖ / маркетплейс

Які ціни на павербанки

Заряджати телефон під час відключень світла можна за допомогою зовнішнього акумулятора – павербанка. Моделі з більшою ємністю та потужністю можуть зарядити ноутбук.

Найдешевший павербанк в магазинах коштує всього 155 грн. Однак він має дуже маленьку ємність батареї. Його вистачить хіба що ввімкнути гірлянду або ліхтарик. Щоб кілька разів зарядити смартфон знадобиться пристрій з ємністю щонайменше 10 000 mAh. Ціни на них стартують від 312 грн. Якісний пристрій коштуватиме від 700 грн.

Павербанк з більшою ємністю, від 20 000 mAh, можна придбати щонайменше за 342 грн. Якісні моделі від популярних виробників коштують від 1 000 грн.

Ціни на популярні павербанки в одному з маркетплейсів

Пристрій, який може зарядити ноутбук, коштує від 2 000 грн. Такий павербанк має ємність щонайменше 30 000 mAh. Він також може багато разів зарядити телефон.

Вибір павербанків у магазинах зараз величезний. Можна обрати модель із швидким заряджанням акумулятора, вбудованим ліхтариком та бездротовою зарядкою. Однак від додаткових функцій зростає ціна.

Скільки коштують гірлянди та лампи

Освітити квартиру чи будинок під час відключень світла можна за допомогою гірлянд, нічників та ламп, які працюють від павербанків, батарейок або акумуляторів. Придбати найдешевше їх можна на Aliexpress.

Яскрава гірлянда-штора, яку можна повісити на вікно, коштує до 100 грн. Вона працює від USB, ввімкнути її можна від павербанка або ноутбука. На сайті є кілька варіантів кольорів. В українських магазинах така сама коштує від 780 грн.

Гірлянда-штора / aliexpress.com

Ціни на гірлянди в одному з маркетплейсів

Також можна придбати лампу, яка заряджається від мережі або працює на батарейках. Вибір їх величезний – будь-якої форми та розмірів. Найдешевший варіант коштує 18 грн. Це маленька, кругла LED-лампа, яка кріпиться на двосторонньому скотчі до будь-якої поверхні. Її буде зручно використовувати на кухні або в ванній кімнаті. Працює лампа від батарейок, їх у комплекті немає.

Лампа на батарейках / aliexpress.com

Ще один варіант – LED-ліхтар із акумулятором. Він заряджається від мережі, яскраво світить та має зручний підвіс. Купити такий на Aliexpress можна за 70-100 грн. Така сама модель в українських магазинах коштує 675 грн.

Ліхтар / aliexpress.com

Отже, придбати генератор, зарядну станцію або павербанк зараз можна значно дешевше ніж минулого року. А варіантів у магазинах безліч на будь-який бюджет. Зробити незалежними від відключень світла можна квартиру або будинок. Щоб обрати необхідний пристрій, треба визначитися з необхідною потужністю та ємністю.

Найдешевший генератор коштує 4 099 грн, зарядна станція – 3 805 грн. Ще дешевше можна придбати джерело безперебійного живлення та акумулятор до нього. Однак, чим менша ціна – тим менше приладів ви зможете ввімкнути або зарядити. Павербанки у магазинах коштують від 155 грн. За якісний пристрій, який зможе кілька разів зарядити смартфон, доведеться викласти близько 1 000 грн. Ціни на ліхтарі та гірлянди на батарейках в Мережі стартують від 18 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки стане використання генератора для помешкання за добу.

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