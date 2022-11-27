Відключення світла: як та де зберігати продукти без холодильника

Українці вчаться жити в умовах відімкнень електроенергії, що бувають аварійними, екстреними, стабілізаційними або плановими. Тривати може така ситуація як пару годин, так пару діб.

Як і де зберігати продукти, коли світла немає - у сюжеті ТСН.

Наша героїня киянка Юлія з надією перевіряє, чи є світло. Уся побутова техніка у квартирі працює від електроенергії, а тому під час відключень на електроплиту сподіватися марно. Тим часом у нагоді стає газовий пальник, рятує також термос, який температуру води тримає до 12 годин. В таких умовах жінка готує вівсяну кашу, гречку, кус-кус, з якими мінімум мороки. Але рибу Юлія із раціону родини викреслила, аби не отруїтися.

Утім, дієтологиня Наталія Міхньова заспокоює, що риба - відімкнень холодильника від електроенергії не боїться. Звісно, якщо вона добре заморожена. "Усі ці жирні кислоти, які ми полюбляємо, - триомега, вони зовсім не псуються", - каже.

М'ясо ж Юлія купує, коли в квартирі є світло, щоб одразу приготувати та з'їсти. Дієтологиня радить, що під час купівлі обов'язково ще й принюхуватись, чи немає неприємних запахів та слизу. Якщо вже дома виникли щонайменші сумніви, то м’ясо потрібно ретельно проварити: "Якщо мясо червоне, товоно більш тривало відварюється - 2-2,5 години".

Про всяк випадок Юлія придбала трохи консерв, а от домашніх не готує. До того ж, зберігати таку продукцію можна лише за певних температурних умов - не вище +8.

Меню на час без світла: що приготувати і як зберегти

Щодо молока, то тепер Юлія віддає перевагу ультрапастеризованому, яке може зберігатися 180 діб за температури від 1 до 25 градусів. Серед нових звичок: закупи сиру лише у вакуумній упаковці, а ковбаса лише сиров'ялена.

Зберігає Юлія ці харчі у холодильнику. Але під час відімкнення електроенергії намагається якомога рідше смикати дверцята.ю бо ж він працює ніби термос. У ньому готова їжа всередині залишається безпечною до чотирьох годин. У повній морозильній камері продукти не псуються 48 годин, а у напівпорожній - близько доби.

У морозилці жінка ще й завжди тримає спеціальні акумулятори холоду. За необхідності розкладає їх на полицях холодильної камери, щоб довше втримати темпаратуру. А ще так само можна використати також звичайний бутль з водою, яку варто заморозити. Також акумулятори холоду і заморожену воду можна помістити і у термосумку з продуктами. Це захистить їжу від псування захистить ще на кілька годин. Якщо електроенергії немає довго, то рятує балкон, де близько +8 градусів.

Заступник начальника управління ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві Юрій Миркєєв каже, що температура повинна бути сталою. Якщо ж продукт заморозився, а потім відтав і знову заморозився, то створюються умови, що харчовий продукт може стати небезпечним.

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