"Відкопувала колегу руками": медики, що вижили – про перші хвилини після удару по Запоріжжю

Лікарці Ганні вдалося вибратися з-під завалів. У перші ж хвилини після удару вона одразу почала відкопувати колегу, що була поруч.

Четверо людей загинули, 18 поранено внаслідок російської атаки по Запоріжжю вдень 10 грудня. Близько 15-ї години ворог поцілив по середмістю. Епіцентром влучання стала приватна клініка, відомо, що двоє лікарів постраждали. На місці удару досі триває рятувальна операція.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ганна працювала лікаркою-офтальмологинею у зруйнованій росіянами клініці. Каже, що вибуху навіть не чула – як раптом на неї почала падати стеля.

"Вибуху я не чула. Відчула, як стеля упала мені на голову. Поруч зі мною була інша лікарка – її привалило більше. Коли вилізла, то почала кричати на допомогу. Подзвонила чоловікові – він прибіг, рятувальники приїхали. Лікарку, що була поруч зі мною, я частково відкопала", – розповідає постраждала.

Лікарка каже, що на час удару в закладі перебувало близько двох десятків людей – це медики та пацієнти. Наразі триває пошукова операція. Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила кав'ярню поряд. Пошкоджень зазнав і сусідній навчальний заклад. Довкола розкидана цегла, побиті автівки.

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"Я ЇЇ ВІДКОПУВАЛА ЧАСТКОВО"! МЕДИКИ, ЩО ВИЖИЛИ В ЗАПОРІЖЖІ, РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО ЖАХИ ПЕРЕЖИТОГО

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару зруйновано приватну клініку, пошкоджено будинки.

За останніми даними, загинули 4 людей, ще 18 було поранено. Крім того, лікарі реанімували постраждалого, якого раніше визнали загиблим.

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