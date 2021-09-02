Відкриті для вакцинованих та здорових: скільки європейських країн можуть відвідати українські мандрівники

Але тільки три з них не запровадили для туристів жодного обмеження
Європа відкрита - для здорових і вакцинованих. Тепер мандрівники з України можуть відвідати 35 європейських країн. Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 вересня 2021 року.
(Але тільки три з них не запровадили для туристів жодного обмеження. Без ПЛР-тесту і довідки про вакцинацію можна відвідати Албанію, Естонію та Іспанію.
30 країн вимагають для в’їзду негативний ПЛР-тест або довідку про повну вакцинацію. Серед них - найпопулярніші в українських туристів: Італія, Греція, Франція, Хорватія та Чорногорія. А от Ісландію можна відвідати тільки вакцинованим мандрівникам.
Нагадаємо, раніше в Чехії дозволили в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
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