Відкрити станцію-привид: у київському метро викопають виходи до "Львівської брами"

Збудували її ще 30 років тому, але виходи на поверхню так і не зробили.

Керівництво київського метро вирішило "викопати" "Львівську браму". Услід за появою новин про призупинення робіт із будівництва гілки метро на Виноградар, чиновники проанонсували повернення до забутої станції між "Лук'янівкою" і "Золотими воротами".

Про це йдеться 21 лютого в сюжеті ТСН о 19:30.

Три вогники ­– ось і все, що можна помітити на станції без виходу. Потяг зеленої гілки пролітає повз, трохи уповільнюючись посередині між "Лук’янівкою" і "Золотими воротами". За спалахами ховається готова станція 1996 року народження.

"Львівську браму" збудували ще за часів мера Леоніда Косаківського. Він разом з архітекторами саме розмірковував, де робити виходи, але Косаківському самому закрили вхід – до мерії. Після перевороту про недобудову забули.

За нормами, відстань між станціями метро не повинна перевищувати 2 км, а перегін між "Лук’янівкою" і "Золотими воротами" – у півтора рази довший.

Як сьогодні виглядає те, що зібралися викопувати після стількох років забуття? У відповідь на прохання потрапити на платформу керівництво підземки надало фото.

"Там нічого не змінилося – просто сьогодні у нас ситуація з ковідом – і ви не можете туди потрапити, бо банально нікому вас супроводжувати", – розповіла заступниця начальника "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

Востаннє журналістів на "Львівську браму" пустили п’ять років тому. Тоді все там вже було іржаве і залите водою. Настільки, що журналісти ТСН побачили на стелі і підлозі сталактити й сталагміти.

А сім років тому зі станції взагалі зробили подіум. Кількасот представників столичної богеми посадили у потяг і доправили до місця показу модного українського бренду. Скільки вторгувала підземка за віп-квитки – журналістам тоді не повідомили.

І от тепер "Львівська брама" може стати повноцінною станцією. Архітектор Янош Виг спроєктував чи не усю Львівську площу і за 28 років розробив аж п’ять проєктів станції – перші документи написані ще чорнилами.

Він навіть склав особистий перелік із прізвищ. Серед тих, хто підписував документи і відкладав запуск станції,вісім керівників країни, 11 мерів, 19 міністрів культури і 13 головних архітекторів. Останнім був прем’єр-мінстр Микола Азаров, який видав один із таких значних і страшних документів.

У мораторії на будівництво в межах Львівської площі вказана причина – аби згармонізувати навколишнє середовище.

"Я уявляв, як я візьму баян або гармошку і буду гармонізувати, щоб згармонізувати щось", ­– сказав архітектор.

Водночас на місці розташовані будівлі, які гармонії не завадили. Коробка, де оселяється вже другий супермаркет і купол чебуречної на місці, де мав з’явитися вихід із метро – все звели за кілька місяців після підписання документу. Земля з тих пір і досі перебуває в оренді у фірми під назвою "Коніка". За юридичною адресою про таку не чули.

Саме орендованою землею під площею керівництво метро пояснює той факт, що вихід зі станції перенесли. Він тепер має з’явитися за пів кілометра – на розі Кудрявської і Січових стрільців.

Новий вихід зі станції метро "Львівська брама" має з’явитися на місці бювету на Обсерваторній площі, який в народі прозвали "журавликом".

На розробку проєкту станції з виходом на землю місто виділило 73 млн грн. Офіційні торги мають пройти завтра, 22 лютого.

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