Відкриття аеропорту "Львів" під час війни: що загрожує пасажирам, коли летітиме "Кинджал"

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького можуть відкрити під час війни. Про це заявили в аеропорту, коментуючи можливість відновлення рейсів у воєнний час в Україні.

В аеропорту зазначають, що вивчають можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

"Розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводимо постійні тренування процедур евакуації людей", – повідомляють в аеропорту.

ТСН.ua поцікавився у авіаційного експерта, наскільки є можливим відновлення польотів зі Львова під час війни і які існують плюси та мінуси.

Головна вимога до відновлення польотів

Експерт наголошує, що питання відновлення роботи аеропорту "Львів" полягає у головному – безпеці польотів.

"Технічно відкрити аеропорт "Львів" можна. Але це лише один з кроків. Процитую заяву летовища: "розроблено операційний документ евакуації пасажирів". Це чудово, молодці. А як забезпечити безпеку і евакуацію пасажирів у разі реальної загрози? Саме це і є головною вимогою", – розповідає ТСН.ua Валерій Романенко, авіаційний експерт.

Найскладніші моменти для екіпажу літака

До речі, 15 січня ворог атакував крилатими ракетами та дронами саме цей регіон України.

"Уявімо, що аеропорт "Львів" відкрито, до нього підлітає пасажирський літак і готується до посадки. Якщо у цей момент в небо підніметься російський МіГ-31К, лунає сигнал тривоги по всій країні. Пасажирський літак мають обов’язково розвернути і відправити на найближчий аеропорт, а він є лише за кордоном. Давати дозвіл на посадку літака у Львові ніхто не буде", – зазначає Валерій Романенко.

Він додає, що етапи злету і посадки – це найскладніші моменти для екіпажів літаків. Робота в таких умовах для льотного персоналу перетвориться у суцільний стрес з купою небезпек. Хоча зазначає, що зустрічав молодих пілотів, які готові літати навіть у таких умовах.

Як має відбуватися евакуація з літака

Експерт нагадує правила евакуації пасажирів з літака, якщо на борту, який знаходиться на землі, виникає якась проблема.

"За правилам, пасажири мають покинути борт за 90 секунд, але це при умові що задіяні всі аварійні виходи з надувними трапами. А хто ж в аеропорту буде їх активувати, через тривогу? Адже потім трапи треба назад скласти, поставити на місце, а це досить тривалий процес, який займе декілька годин і відповідно довготривалу затримку рейсу. І ніхто не гарантує, що не буде повторної тривоги", – додає Валерій Романенко.

Чому своєчасна евакуація малоймовірна

Фахівець зауважує, що сідати у Львові будуть літаки не менші ніж Boeing 737 чи Airbus 320, а це до 200 людей на борту.

"Уявіть собі, як ці люди різного віку будуть вставати з крісел та йти до виходів. Покидати літак вони будуть не швиденько ковзаючи по надувних трапах, а по одному-єдиному "рукаву", чи на землю по сходинках по трапу. Це займе мінімально 10 хвилин, а їм ще потрібно якось дістатися до бомбосховища. Звичайно, можна на кожну посадку підганяти до літака 3-4 трапи, до всіх дверей. Це прискорить процес, але не принципово. Тому, на мій погляд, практично нереально вчасно вивести людей у разі загрози балістики", – зауважує Валерій Романенко.

Більш реально провести таку евакуацію у випадку нальоту "шахедів" або ж атаки крилатими ракетами, які до Львова летять годинами. А у випадку удару аеробалістичними ракетами типу "Кинджал", йдеться про підльотний час у 10-12 хвилин.

"Тому, якщо адміністрація львівського аеропорту гарантує потрібну швидкість евакуації та оперативне розміщення пасажирів у бомбосховищі, то, звісно, можна спробувати відновлювати польоти. Можливо, адміністрація аеропорту вже знайшла спосіб, як це можна зробити. Але, як на мене, то всі ці заяви лише підготовка до того, що війна буде завершена в цьому році, а не відкриття львівського аеропорту саме під час бойових дій", – каже Валерій Романенко.

В аеропорту "Львів" вивчають можливість відкриття рейсів цивільної авіації / Колаж ТСН.ua

Чи з’явиться потрібна кількість пасажирів

Він зазначає, що у разі відновлення польотів з аеропорту "Львів", великого потоку пасажирів там не буде. Тому навряд чи аеропорту потрібно навчати додатковий персонал.

"Звичайно, відновлення авіаційного сполучення з Україною – це було б дуже непогано. До того ж, летовище у Львові має один величезний плюс – як тільки літак піднявся на висоту 100-150 метрів, він вже у стовідсотковій безпеці від ворожого ураження, але до цього моменту потрібно ще дійти. Звісно, біля летовища потрібно буде розмістити як комплекс Patriot для захисту від балістики, так і мінімально один ЗРК середньої дальності, який би прикривали його від крилатих ракет і "шахедів". Але нагадаю, що жоден ЗРК не гарантує стовідсоткове ураження ворожих повітряних цілей", – пояснює Валерій Романенко.

Чому небезпечно "світити" розклад польотів

Ще одна проблема: у випадку відновлення польотів їх розклад буде в загальній доступності.

"Ворог заходить в інтернет і чітко бачить – о котрій годині мають злітати або йти на посадку літаки. Це дуже небезпечно, бо у цей момент дві сотні людей скупчуються на майданчику 50 на 50 метрів. Росіяни навіть заради забавки можуть піднімати свої МіГ-31 раз на 15 хвилин, щоб зривати відправку рейсу або ж нанести реальний удар", – пояснює Валерій Романенко.

Експерт додає, що ворог також може впливати і на ритмічність роботи летовища.

"Приміром, посадка запланована на 15:00. Літак підлітає, а о 14:45 оголошують повітряну тривогу. І так може бути по кілька разів на день. Яка авіакомпанія погодиться щоразу міняти маршрут, сідати у Польщі, бо Львів не приймає? З економічної точки зору таке відкриття аеропорту мені незрозуміле, хоча, можливо, українські авіакомпанії й на це погодяться. Але це будуть шалені витрати, бо за посадку у іншому аеропорту потрібно буде платити", – зазначає авіаційний експерт.

Аеропорти готові! Ймовірне поновлення польотів в Україні

Які літаки може приймати львівський аеропорт?

Аеропорт "Львів" може приймати як максимум середньомагістральні лайнери Boeing 737, Airbus 320, 319, 321 чи MD-82/83.

"На більший тип літака, наприклад, Boeing 777 чи Airbus 340, львівський аеропорт не розрахований. Та й таких великих пасажиропотоків не буде", – зазначає авіаційний експерт.

Чи буде відкриття аеропорту економічно доцільним?

Валерій Романенко додає, якщо вже відкривається аеропорт, то відкриття має бути економічно доцільним. А щоб це було таким, треба, щоб аеропорт "Львів" виконував хоча б десяток рейсів щоденно.

"Можливо їм і вдасться набрати потрібну кількість пасажирів, але чи будуть вони здатні гарантувати людям безпеку – питання. Загалом зараз при наявній ситуації з безпекою – все це більше виглядає, як авантюра. Звісно, що можливі навіть домовленості з росіянами – ми не стрілятимемо по їх аеропортах, а вони по наших. Але це вже конспірологічні теорії. Бо я сумніваюсь, що хтось буде домовлятися з росіянами або ж вірити їхнім обіцянкам", – зазначає Валерій Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в небі над Україною помітили пасажирський літак з Росії: куди летів і що це означає.

Питання Львівського аеропорту відкрите? Британський міністр закордонних справ прибув до міста!

Читайте також:

Коли в небо України здіймуться цивільні літаки: розглядають варіант кількох аеродромів

Аеропорт "Бориспіль" готують до відкриття: коли можуть відновитися польоти і хто має сказати "так"

Чому в Ізраїлі літають цивільні літаки, а в Україні – ні: Жданов пояснив