Відкривають реанімації та збільшують кількість ліжко-місць: в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

Відкривають реанімації та збільшують кількість ліжко-місць: в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

В Україні зросла кількість госпіталізованих хворих.

Щодня - на понад тисячу хворих більше. В Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

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Про це 17 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це видно на графіку. У понеділок ми мали більше три тисяч нових інфікованих, а за минулу добу вже понад шість із половиною тисяч. Тривожним є і показник смертності: померли 99 людей. За день до цього - 102 людини. Понад півтори тисячі довелося шпиталізувати.

У столиці в опорних лікарнях відкривають додаткові місця. Лікарі кажуть, що пацієнти зараз хворобу переносять важче, більшість із тих, що потрапляють до шпиталів, потребують кисневої підтримки. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поїхала до однієї зі столичних лікарень, аби зрозуміти, як змінилася хвороба та чи хворіють вакциновані.

Це - терапевтичне відділення 4 клінічної лікарні - одного з чотирьох медзакладів столиці, які спеціалізуються на COVID-19. Три тижні медики влітку мали, щоб перепочили, зараз - знову працюють.

"Збільшилась кількість пацієнтів і госпіталізація. Пацієнти більш стали важчі. І госпіталізація збільшилась", - каже завідувачка терапевтичним відділенням Київської міської клінічної лікарні №4 Людмила Родіонова.

У терапевтичному відділені лікарні наразі 35 пацієнтів із них 32 потребують додаткового кисню. З усього відділення щеплення лише в однієї пацієнтки

"У нас проліковано 4 вакцинованих пацієнта, набагато легше протікає хвороба, немає таких змін в легенях", - каже медик.

Ті, хто одужують - піклуються про важчих. Анна Олексіївна дякує лікарям, що врятували її і молиться, бо чоловіка перевили в інтенсивну терапію.

Це вже реанімація. Тут ті, кому набагато важче. Інтенсивну терапію заново відкрили під хворих на коронавірус місяць тому.

"У нас було 9 ліжок-місць, додали ще 3 і розширюємо до 16", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров.

Місця додалися, але пацієнти хворіють довше. Якщо раніше хворі лікувались 14-15 днів, то зараз - 25-26. Спілкування з рідними лише через записки.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 17 вересня зафіксовано 6 624 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало. За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,6 тисячі.

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