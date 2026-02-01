Відкритий степ і нова загроза: чому Південь став найнебезпечнішим напрямком для ЗСУ

Війна в Україні / © Getty Images

Найбільш небезпечна ситуація для українських оборонців нині складається на Півдні. Відкритий степ і брак української піхоти створили для російських військ вікно можливостей, яким вони скористалися. Ворог помітно просунувся у напрямку Запоріжжя. Очевидно, що його мета — наблизитися на відстань, з якої можна вести артилерійський вогонь по обласному центру та перетворити життя цивільних на щоденний жах.

Детальніше про ситуацію на фронті – в сюжеті “ТСН.Тиждень”.

Окупанти ведуть бої в районі Гуляйполя та намагаються обійти це важливе для оборони місто з півдня і півночі. Сіра зона навколо Гуляйполя стрімко розширюється. Водночас українським силам вдалося зупинити просування ворога у бік села Тернувате. Групу російських штурмовиків, які зайшли в населений пункт, щоб розгорнути триколор, було знищено. Ті, хто вижив, ухвалили несподіване рішення — здалися в полон наземному роботу. Це один із перших подібних випадків в історії війни.

Як пояснюють військові, тактика противника залишається простою, але ефективною.

“Тактика в них доволі проста. Вони перебивають логістику. Ти не можеш доїхати на свою позицію. Ти не можеш привезти туди ні їжу, ні бензин, ні змінити обладнання”, — розповідає “Влад”, офіцер підрозділу безпілотних систем 225-го окремого штурмового полку.

Для стабілізації ситуації на напрямок було перекинуто 225-й штурмовий полк. Оператори безпілотників змогли уповільнити рух ворога.

“Вони викидають свою піхоту за 15–20 кілометрів, і ті йдуть пішки”, — додає офіцер.

Водночас саме ці підрозділи стали пріоритетною ціллю для противника. Над позиціями постійно полюють ворожі “шахеди”, а російська авіація щодня скидає десятки керованих авіабомб, намагаючись знищити пункти управління безпілотників. Адже саме дрони здатні зупиняти навіть піхотні штурми.

“FPV ти можеш десять чи двадцять туди відправити, якщо ворог у посадці, і вони не дістануть його. А бомбер зверху десять кілограм скидає — і все. Він як стояв біля дерева, так і залишається”, — каже “Саша”, оператор важкого бомбера 225-го ОШП.

Попри чисельну перевагу противника, 225-й штурмовий полк намагається створити й утримати рубіж оборони поблизу Гуляйполя.

“Зараз ситуація більш-менш спокійніша, аніж тоді, коли ми сюди приїхали”, — зазначає “Віталій”, командир БМП “Бредлі”.

Артилерія полку з великої дистанції знищує об’єкти, де противник накопичує сили для штурмів. Водночас за сприятливих погодних умов ворог може підійти і на відстань стрілецького бою, тому техніка має бути постійно готовою.

“Важливо, щоб техніка була постійно в бойовій готовності”, — наголошує навідник БМП “Бредлі” Михайло.

Бойові машини піхоти “Бредлі” стали одним із ключових елементів оборони на цьому напрямку. Вони виконують критично важливі завдання — прикриття, подавлення вогневих точок противника та евакуацію української піхоти.

Як зазначає кореспондент Андрій Цаплієнко, кожен виїзд таких машин — це випробування. Без “Бредлі” та, головне, без їхніх екіпажів утримувати позиції було б значно складніше.

Ці машини більш маневрені за російську техніку та краще витримують удари FPV-дронів, що дає шанс прориватися крізь так звану “кіл-зону” і здійснювати ротацію піхоти. В умовах війни дронів і піхоти це стає вирішальною перевагою.

“Треба забрати хлопців. Якщо ти ставиш на мету забрати піхоту, то тобі нічого не страшно”, — підсумовує навідник.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

“НАЖИВО! ТСН.ТИЖДЕНЬ З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ЗА 1 ЛЮТОГО!”

Раніше ми писали, що суворі погодні умови на Запорізькому напрямку стали серйозним випробуванням для обох сторін конфлікту. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого — створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів.