"Відкуп" від мобілізації: тіньові схеми та чи буде законне економічне бронювання на противагу

У Раді не відмовились від ідеї економічного бронювання, попри те, що це питання є "складним та неоднозначним".

Правоохоронці в Україні викривають дедалі нові тіньові схеми незаконного відкупу від мобілізації. В цих оборудках крутяться мільйони доларів, які осідають у кишенях недобросовісних посадовців, а могли б надходити до бюджету на фінансування армії, якби в державі було запроваджено економічне бронювання.

Про незаконний відкуп від мобілізації, які схеми існують, чи запровадять економічне бронювання – читайте на ТСН.ua.

В Україні процвітає цілий нелегальний "бізнес", який заробляє мільйони на охочих уникнути мобілізації, і який, звісно, не сплачує податків до бюджету. Правоохоронці вже викрили величезну кількість таких оборудок, і продовжують це робити, адже з’являються дедалі нові схеми. У них викривають посадовців ТЦК, членів ВЛК, прикордонників та навіть колишніх нардепів.

Так, у кінці травня в Одеському ТЦК та СП викрили багатомільйонну схему незаконного заробітку на ухилянтах, яка діяла від липня 2023 року. За даними ДБР, злочинними послугами скористалися 138 людей. Організував механізм заробітку на охочих уникнути мобілізації начальник відділу Приморського РТЦК та СП Одеси. Ціни на такі "послуги" коливалися від 4500 до 7000 дол. Фігурант справи заробив на оборудках щонайменше 1 млн дол.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація і новий скандал! Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах?!

Також у травні на Київщині затримали трьох ділків, які продавали ухилянтам підроблені консульські посвідчення. За "пакет послуг" шахраї просили 10 тис. дол. з одного ухилянта. Вони надавали якісно підроблені посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні". На додаток зловмисники давали поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

У червні в СБУ повідомили про блокування трьох нових схем для ухилянтів у прикордонних регіонах України. Так, організатори оборудок допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід КПП за "винагороду" від 6500 до 9000 дол. Вартість залежала від терміновості втечі та її способу. Правоохоронці затримали у цих справах посадовця підрозділу Держприкордонслужби на Вінниччині та жителів Закарпаття.

А зовсім нещодавно СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку Ірину Сисоєнко, яка разом зі спільниками щомісяця могла заробляти на ухилянтах до 100 тис. дол. До незаконної схеми також були залучені кілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

Колишня народна депутатка Ірина Сисоєнко / Фото: Facebook-сторінка Сисоєнко

Фігуранти пропонували своїм "клієнтам" повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання та призначали групу інвалідності. Під час обшуків у фігурантів виявили понад 40 млн грн, меддокументи та чорновики з обліком клієнтів.

Підозрюваній в організації схеми для ухилянтів Сисоєнко суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 904 тис. грн. Екснардепка її сплатила та вийшла з-під варти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Екснардепка заробляла на ухилянтах по $100 тисяч щомісяця?!"

Найпоширеніші способи втечі ухилянтів за кордон та вартість

Найпоширенішим способом незаконного перетину кордон серед ухилянтів залишається річка Тиса. Однак, допливають не всі, повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Україні Андрій Рубель. За його словами, здебільшого до функціонування схем причетні мешканці прикордонних регіонів.

"Вони знаходять клієнтів, які хочуть незаконно перетнути кордон. Ухилянти добираються до точки, яку їм вказують, а далі їх перевозять місцеві, які добре орієнтуються, знають кордон, знають, де немає прикордонників і, банально, переводять їх лісом або перевозять через кордон. Хтось доходить – це факт. Багатьох затримує поліція чи прикордонна служба", – розповів Рубель.

До схем перевезення ухилянтів причетні і представники кримінального світу, які також намагаються заробляти на цьому. Так, кілька тижнів тому були затримані "кримінальні авторитети", які брали участь у "сходці" трьох кланів-конкурентів, що вирішували питання про перерозподіл сфер злочинного впливу та контролю за групами, які займаються незаконним переправленням через кордон.

Затримання кримінальних авторитетів за схеми з ухилянтами / Фото: Нацполіція України

Зловмисники також намагаються організовувати "законні" підстави для виїзду чоловіків. Йдеться про:

одруження чоловіків із жінками з інвалідністю чи з жінками, які мають трьох і більше дітей;

працевлаштування на стратегічні підприємства та оформлення їм відряджень;

працевлаштування на підприємства водіями, що займаються міжнародними перевезеннями;

влаштування до громадських організацій;

сприяння в отримання груп інвалідності через ВЛК та МСЕК тощо.

"До 18 травня сума (за незаконний перетин кордону – ред.) в середньому була 4-5 тисяч доларів. Але зараз, з прийняттям нововведень до закону, вона може сягати й 20 тисяч доларів", – повідомив Рубель.

Скільки організаторів схем викрили правоохоронці

Як повідомив Рубель, від початку 2024 року за матеріалами Департаменту було відкрито 161 кримінальне провадження щодо 519 осіб за фактом незаконного переправлення через кордон. Із них 155 фігурантам (40 – внесення відомостей до системи "Шлях") повідомлено про підозру, до суду скеровано 50 обвинувальних актів (12 – система "Шлях") щодо 114 осіб (30 – система "Шлях").

Отже, обороти "сірих грошей" в оборудках з ухилянтами шалені. Уявімо, що всі вони могли б іти до бюджету і витрачатися на Сили оборони України. Таке уявлення, можливо, стало б реальністю, якби в державі було запроваджено економічне бронювання від мобілізації.

Економічне бронювання від мобілізації

У травні у Верховній Раді почали обговорювати нову концепцію бронювання, яка б дозволяла легально "відкупитися" від мобілізації та сприяла наповненню оборонного бюджету країни. Зауважимо, що Україна не має права використовувати для грошового забезпечення військових міжнародну допомогу, тож може розраховувати лише на власні кошти.

"Будь-які західні гроші чи в формі фінансової допомоги, чи в формі кредитів не дозволено використовувати на оборонні потреби. Тому на сьогодні від міцності економіки залежить насправді міцність нашого фронту, і це не перебільшення", – розповіла членкиня парламентського комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко.

Два головні варіанти бронювання

Як повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Верховна Рада розглядає два варіанти економічного бронювання:

перша модель передбачає виплату із зарплати військовозобов’язаного податку у розмірі 35 тис. грн, яких вистачатиме для утримання одного бійця;

друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов’язаних.

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"Наприклад, медіа. У вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачуєте мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – пояснив Арахамія.

За словами Янченко, у другій моделі нардепи пропонують встановити квоту на економічне бронювання в розмірі від 10% до 50% від загальної кількості співробітників компанії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Воюй або плати! В Раді придумали два варіанти економічного бронювання від мобілізації!

Ідея з квотою для роботодавців – не нова. Про неї говорили ще торік. Такий варіант бронювання був запропонований у парламенті головою комітету з економічного розвитку Дмитром Наталухою. Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявляв, що уряд розробляє новий механізм бронювання, де критерієм стануть сплачені податки або зарплати працівників.

Арахамія наголосив, що в питанні бронювання вивчався досвід інших країн, однак яке б рішення не було обрано, "є багато людей, які "за", а є ті, хто "проти".

"Але питання справедливості: багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Я думаю, однаково якась модель з’явиться, тому що в цих дискусіях з’явиться якась модель, яка викликає найменше обурення", – зазначив нардеп.

Давид Арахамія / Фото: Getty Images

Як повідомив у середині травня перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, жодних рішень щодо економічного бронювання не ухвалювалося, але дискусія з цього приводу потрібна:

"Йде дискусія, немає жодних зараз на столі законопроєктів, які б там пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі. Це все ще буде обговорюватися якийсь час".

Нардеп додав, що ідея економічного бронювання – це питання суспільства та соціальної справедливості.

"Ми маємо всі разом – ті, хто відстоюють цю ідею, і ті, хто не підтримують, – провести дискусію, і дати відповідь на запитання, чи не трапиться так, що будуть броньовані лише ті, хто мають дохід, і ми додамо до всіх несправедливостей бронювання ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних", – зауважив Корнієнко.

Що кажуть про економічне бронювання експерти

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, держава передусім має бути ефективною. А в ефективній державі всі воювати не можуть – хтось повинен забезпечувати функціонування економіки. Визначати, де людина потрібніша – на фронті чи в тилу, необхідно без прив’язки до персоналій, професії, місця проживання чи інших неекономічних причин.

"З погляду ефективності держава зацікавлена в тому, що чим більше людина платить податків, тим більше буде ймовірність того, що вона буде не на фронті, а в тилу", – додав Фурса.

Адвокат приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов звернув увагу на певні "підводні камені" у другій моделі економічного бронювання. Так, якщо вибір працівників, яких буде заброньовано від мобілізації, залежатиме лише від керівника компанії, це може стати основою для спекуляцій. Крім того, не виключений варіант, коли компанії штучно роздуватимуть свій штат, щоб збільшити квоту на бронювання.

Але у Верховній Раді розглядають другий варіант бронювання як прийнятніший, тому що окремий додатковий збір за заброньованих працівників буде простіше розрахувати й контролювати.

Морально-етична проблема економічного бронювання

Ідея бронювання "за гроші" викликала побоювання, що воюватимуть лише бідні, а багаті просто відкупляться від мобілізації. Проте Лихачов вважає, що питання нерівності між бідними й багатими було і до війни, та існуватиме незалежно від економічного бронювання. Тут обов'язок держави полягає не в пошуку справедливості, а в пошуку балансу між справедливістю та забезпеченням бюджету.

Адвокат додав, що можливість легально "відкупитися" від мобілізації дозволить людям бути корисними, навіть якщо вони не бажають воювати:

"Є люди, які однаково не збираються служити. Вони готові отримувати кримінальні справи, перепливати Тису, але служити все одно не хочуть. І змушувати їх щось робити якимось чином юридично досить важко".

На думку Фурси, саме економічне бронювання дозволить зробити мобілізацію справедливішою.

"Якщо одна людина платить податки, а інша уникає їх сплати? Ми ж знаємо, що дуже багато людей в Україні працюють неофіційно і платять мало податків. Чи є це справедливо? Напевно, ні. Тому тоді такі критерії через оподаткування одразу показують справедливість", – вважає інвестиційний банкір.

Бронювання для "Клубу білого бізнесу"

В Раді висунули ще одну ідею щодо бронювання. Вона належить голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву і полягає в тому, щоб головним критерієм для можливості забронювати співробітників зробити належність компанії до анонсованого "Клубу білого бізнесу". Раніше Рада ухвалила за основу законопроєкт №11084 про "Клуб білого бізнесу", який стосується податкових перевірок. За ідеєю, підприємства, які відповідають критеріям "клубу", можуть отримати право на бронювання співробітників.

Данило Гетманцев / Фото: УНІАН

За словами Гетманцева, до "клубу" потрапляють малі, середні та великі підприємства, які відповідають трьом критеріям:

мають податкове навантаження не менше, ніж у середньому по галузі;

мають зарплату не менше середньої по галузі в регіоні;

не мають податкових правопорушень (податкового боргу).

Водночас для тих, хто не є членами "клубу", взагалі нічого не змінюється.

Як уточнив нардеп, не йдеться про те, що бізнес має сплатити абсолютну суму податку до бюджету, і для когось це непосильна цифра:

"Йдеться про співвідношення обороту та сплачених податків. Якщо у тебе податкове навантаження 5% від обороту, то неважливо, у тебе за рік оборот 1 млн грн чи 100 млн грн, це все одно буде навантаження в 5%. І якщо твоє податкове навантаження відповідає середньому в галузі, то цей критерій вже виконали".

Гетьманцев додав, що розглядається можливість до другого читання включити для членів "Клубу білого бізнесу" право на бронювання співробітників: "Це буде модель економічного бронювання".

У Зеленського відмовились від економічного бронювання?

В кінці травня видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомило, що там відмовилися від ідеї економічного бронювання від мобілізації. Очікуване підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована.

За словами джерела видання, причиною відмови від такої ідеї були побоювання Генштабу ЗСУ того, що економічне бронювання не вирішить проблему з нестачею кадрів, а лише буде сприйняте як офіційний відкуп від мобілізації і спричинить негативну реакцію в армії.

Як повідомив Веніславський в інтерв’ю, яке вийшло 10 червня, у Раді не відмовились від ідеї економічного бронювання, попри те, що це питання питання є "складним та неоднозначним".

"Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає. Ба більше, я не можу сказати, що це питання, яке, скажімо, абсолютно безболісно пройде у парламенті. Це дуже сенситивне питання, воно має дуже багато наслідків з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. Тому я не думаю, що в дуже короткостроковій перспективі це питання буде вирішено", – розповів Веніславський.

Він додав, що економічне бронювання може не відповідати Конституції, бо буде порушено принцип рівності. Водночас у комітеті економічного розвитку вважають, що таке бронювання потрібне, адже економіка потребує підтримки.

"І запровадивши економічне бронювання, ми дамо стимул для розвитку економіки, що, в свою чергу, буде забезпечувати надходження податків, за які ми будемо закуповувати зброю, виплачувати заробітну плату та грошове забезпечення наших військових", – пояснив нардеп.

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