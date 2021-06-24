Відлуння Женеви: чому Росія може задіяти силовий сценарій і до чого тут Сурков

Відлуння Женеви: чому Росія може задіяти силовий сценарій і до чого тут Сурков

Москва триматиме курс на повзучу інтеграцію окупованої частини Донбасу в своє правове, політичне й економічне поле, наполягаючи на прямому діалозі Києва з бойовиками.

Поки Володимир Зеленський прагне особистої зустрічі з Володимиром Путіним, Москва продовжує підвищувати ставки. Тому Україні таки треба мати план "Б" на випадок розгортання найгіршого сценарію на Донбасі. І приводів для цього вдосталь.

По-перше, так виглядає, що на саміті в Женеві Путіну вдалося зацементувати безальтернативність Мінських домовленостей.

По-друге, якщо чутки про повернення Владислава Суркова до курування проєкту "ОРДЛО" правдиві, нічого хорошо чекати не варто. Він є прихильником силового повернення України до орбіти впливу Москви.

По-третє, незаконною паспортизацією жителів окупованих територій Москва звужує Києву поле для маневру, мовляв, не хочете виконувати Мінськ по-хорошому, буде по-поганому.

ТСН.ua проаналізував, як зміниться глухий кут у мирному врегулюванні війни на Донбасі, та чи зможуть США вплинути на позицію Путіна.

Вічний Мінськ

Поки адміністрація Джо Байдена намагається знайти шляхи стримання Китаю, не гребуючи для цього самітами з Володимиром Путіним, останній демонструє повну зневагу до демократичних цінностей та самих США, як лідера західного світу. На відміну від зустрічі Михайла Горбачова з Рональдом Рейганом 1985 року в Женеві, після якої радянська імперія впала, путінська Росія навпаки закручує гайки.

"Сприймайте Росію такою, якою вона є". Саме так можна підсумувати саміт Байден-Путін у Женеві. Хазяїн Кремля не просто не цурався авторитарної моделі правління. Напроти, він всіляко демонстрував, що саме така система є альтернативою, як називають це в Москві, "гегемонії США". Стосується це й України.

Путін не поступиться. Він готовий підвищувати ставки, стягувати війська до українських, а може й навіть до кордонів країн Балтії, та обстрілювати британський есмінець. У Женеві Байден і Путін кожен на своїй пресконференції згадали про Мінські домовленості. Проте для команди Зеленського, які повторюють про неможливість виконати Мінськ, наполягаючи на його перегляді, немає нічого хорошого.

Путін у звичній для нього манері згадав про "переворот" в Україні, пожалів Януковича, а пропозиції Києва щодо мирного врегулювання назвав такими, що суперечать Мінську. При цьому окремо зупинився на пункті 9 Комплексу заходів, де записано, що передача Україні контролю над кордоном відбудеться наступного дня після виборів в ОРДЛО. А за тиждень після Женеви Путін звинуватив США в організації Майдану в Україні.

Незаконна паспортизація

Джо Байден у Женеві лише побіжно заявив, що домовився з Путіним "продовжити дипломатичну роботу, пов’язану з Мінськими домовленостями". Наступного дня заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд (відома переговорним треком із колишнім помічником Путіна Владиславом Сурковим – Авт.) заявила, що США розпочнуть консультації з Києвом щодо бачення Україною Мінських домовленостей. Чи означає це, що Москві вдалося переконати Вашингтон у безальтернативності Мінська?

На думку міністра закордонних справ 2014-2019 рр. Павла Клімкіна, Захід посилатиметься на Мінські домовленості, поки не буде інших, бо це певна логіка гарантій і безперервності, в зовнішній політиці краще уникати пауз. Але при цьому, за словами дипломата, важливо, щоб Росія не нав’язала американцям переговори, які були раніше, якийсь свій шлях чи компроміси по іншим питанням.

"Спільного прочитання Мінських домовленостей немає. Наразі це один із найбільших викликів. Мінські домовленості, як послідовність, у будь-якому випадку не працюють, оскільки їх логіка – побудувати шлях до виборів. Бачення цього шляху у нас з Росією абсолютно різне. Але зараз взагалі неможливо рухатися до виборів через масову паспортизацію. Ну ви ж не можете собі уявити, що на українських виборах російські громадяни голосуватимуть за російських громадян? Основна бомба під українську державність – паспортизація на окупованих територіях, і у нас. Те, що це питання взагалі не звучить в заявах наших партнерів – фундаментальна проблема зовнішньої політики", - каже ТСН.ua Павло Клімкін.

Російські паспорти отримали вже понад півмільйона жителів непідконтрольного Донбасу, що є елементом повзучої анексії, поряд з впровадженням рубля. Це не просто суперечить Мінським домовленостям, а повністю перекреслює можливість їх виконання. На додачу у Держдумі зареєстрували законопроєкт про повернення співвітчизників до Росії. А точніше – про спрощене отримання російського громадянства українцями та білорусами, якщо вони самоідентифікують себе як російські співвітчизники.

За словами колишнього міністра закордонних справ України, голови Центру з вивчення Росії Володимира Огризка, це означає, що Росія фактично заводить в українське правове поле своїх "громадян".

"Тобто, якщо я проживаю в Донецьку і отримав російський паспорт, теоретично я ж можу голосувати, приїхати на якусь виборчу дільницю, я маю на увазі українські вибори. Це означає, що 500 тис. людей голосуватимуть так, як їм порадять із московського зомбоящика. Це надзвичайно небезпечна річ. Тому я б на місці нашого шановного керівництва, людей, які зараз проживають на окупованій частині, до моменту деокупації до виборів не допускав. Це п’ята колона, яка голосуватиме так, як потрібно Москві", - прокоментував ТСН.ua Володимир Огризко.

Повернення Суркова

Проте Росія на цьому не зупинилася, пішовши ще далі. По-перше, там пообіцяли дозволити понад 500 тис. українців на окупованому Донбасі, які отримали російські паспорти, проголосувати на вересневих виборах до Держдуми. По-друге, допустили до цих виборів бойовиків, зокрема першого ватажка "ДНР" Олександра Бородая від Ростовської області.

На думку Володимира Огризка, це веде до делегітимізації виборів в російську Думу. З точки зору міжнародного права це повний нонсенс. Та й Росія фактично вводить для себе подвійне громадянство.

"Для чого все це робиться? Мені здається, з однієї простої причини – щоб врегулювання взагалі зникло з порядку денного. Вони будуть кричати, що Україна погана, що вона нічого не робить і заважає, а своїми реальними кроками будуть фактично унеможливлювати будь-яке врегулювання, як таке. Ну, воно і так неможливе. А це ще додаткові речі, які його переводять у розряд фантастичних", - вважає дипломат.

Associated Press

Відомо, що ідеологом таких кроків є Владислав Сурков – архітектор анексії Криму та подальшої військової інтервенції на Донбас. У січні минулого року "у зв’язку зі зміною курсу на українському напрямку" Сурков покинув пост помічника Путіна. Новим куратором призначили Дмитра Козака – заступника керівника путінської адміністрації.

Одразу після саміту Байден-Путін у Женеві з’явилася інформація, що Сурков повертається до курування питання Донбасу в обмін на мандат у Держдумі. Офіційного підтвердження цьому немає. Проте донедавна непублічний сірий кардинал Кремля напрочуд розговорився. За дивним збігом обставин напередодні женевського саміту він дав доволі відверте інтерв’ю, яке подекуди межує з божевіллям, в компанії російського пропагандиста Семена Пегова та вищезгаданого Олександра Бородая.

По-перше, чи не вперше Сурков розповів, що таке "русский мир", ідеологом якого він власне і є. Отже, за його словами, була задача сказати про імперію, про бажання РФ розширюватися, але при цьому не образити слух світового співтовариства.

"Для мене що таке "русский мир "? Це скрізь, де люди говорять та думають "по-русски", поважають російську культуру, нашого Путіна, де люди бояться російської зброї", - сказав Сурков.

По-друге, щодо Мінських домовленостей Сурков сказав, максимум, на що за ними може претендувати Україна, - це символічний суверенітет над Донбасом.

По-третє, Сурков заявив, що є співавтором ухваленого за Порошенка закону про особливий статус Донбасу. За словами Суркова, так, це закон України, але про те, що на Донбасі не діють закони України.

Одразу після женевського саміту Владислав Сурков дав інтерв’ю Financial Times, в якому порівняв Путіна з імператором Октавіаном (Августом) та заявив, що Україну можна повернути тільки силою. Про що це може свідчити?

З одного боку, транзит влади в Росії від Путіна до якогось наступника ніхто не відміняв. І такі відверті інтерв’ю Суркова можуть бути нічим іншим, як спробою вислужитися.

З іншого, – напередодні саміту з Байденом у Женеві Путін досить дипломатично як на нього висловився щодо червоних ліній в контексті можливого вступу України до НАТО. Але хтось з його оточення мав сказати прямо, щоб Захід зрозумів наміри Кремля. Таким "правдорубом" і став Сурков.

Що ж до Донбасу і впливу Суркова, який начебто повернувся курувати там всі процеси, то, на думку політичної аналітикині Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марії Золкіної, Сурков – постать, яка нікуди й не зникала. З його яструбиної позиції можна спрогнозувати, що буде більшим акцент на суб’єктивізації ОРДЛО в переговорах. Це те, чим Сурков і наближені до нього займалися і до цього.

"Курс РФ на повзучу інтеграцію цих територій в своє правове, політичне й економічне поле змінюватися не буде. Конструюватиметься гібридний варіант. З одного боку, в переговорах вони просувають, що це територія України і з ними треба говорити. З іншого – активніше, ніж до 2019 року, імплементують якісь механізми, які фактично прив’язують ці території до РФ. Це паспортизація, цілий ряд пільг, економічна інтеграція… Проте на фоні відсутності серйозних кроків по інтеграції цих територій в РФ, "ДНР"/"ЛНР", як квазі-державні проєкти, повністю провалилися. За сім років після окупації там відбуваються страйки робітників через шалені борги по зарплатам. Це дуже поганий дзвіночок", - підсумовує для ТСН.ua Марія Золкіна.

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