"Відмазки" від мобілізації: що вигадують ухилянти, щоб не йти до армії

Отримав повістку, але не брали на службу військові частини. Вручили “бойову”, але не мобілізувався, бо не хотів помирати. Не пішов воювати, бо мали зробити бронь. Хотів би мобілізуватися, але тільки за певної умови. І це далеко не весь список “відмазок” військовозобов'язаних, які хотіли уникнути мобілізації.

Про всі подробиці гучних справ розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

“Не брали” на службу

Військовозобов’язаного визнали придатним до мобілізації та у жовтні 2023 року дали йому "бойову" повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він пояснив, що ще 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його "обмежено придатним". У липні 2023 року він отримав повістку для відправлення до бойової частини, проте там його відмовились приймати. Після цього йому кілька разів давали повістки і він приходив до ТЦК.

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"31 жовтня 2023 йому дали бойову повістку, від отримання якої він відмовився, оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Крім цього, зазначив, що має проблеми зі здоров'ям, хворіє з 18 років. На запитання суду ствердив, що не має встановленої групи інвалідності та будь-які підтверджувальні документи щодо обставин, про які вказує у своїх показах, у нього відсутні. Вважає, що його неправомірно поновили на військовому обліку 2019 року", - йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області.

На суді працівники ТЦК зазначили, що під час вручення повістки чоловік категорично відмовився її отримувати, заявивши, що у нього "онкологія". У ВЛК ствердили, що у чоловіка були певні проблеми з хребтом, проте це не є причиною для уникнення військової служби.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і засудив до 3 років позбавлення волі.

Не хотів помирати

На таки же строк засудили чоловіка у Черкаський області. Він отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "не хоче помирати". На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Як йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області, у червні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали "бойову повістку", проте житель Черкащини ухилився від призову до армії.

На суді чоловік заявив, що "йому було вручено повістку, однак він не з’явився і сказав, що не буде проходити військову службу, так як не хоче вмерти".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Мобілізуюся, але є умова

А от у Вінницькій області чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови - наявності закону про реформу ТЦК.

За даними суду, 1 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. У вересні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік свою провину не визнав. Він заявив, що "вважає вимоги працівників ТЦК незаконними через відсутність чинного закону про реформу військкоматів. Діяльність ТЦК не передбачена жодним законом. А тому ТЦК наразі не мають жодних повноважень і діють поза правовим полем, тобто незаконно.

За словами чоловіка, виконання вказівок працівників ТЦК є порушенням ст. 60 Конституції України, тому він вважає себе невинним і просить суд виправдати його з підстав відсутності в його діях складу злочину, передбаченого ст. 336 КК України". Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Правда, його відпустили на волю, призначивши 3 роки іспитового терміну.

Отримав повістку і ховався

На Тернопільщині 2022 року чоловік отримав повістку і весь час ховався від мобілізації. На суді чоловік провину не визнав та пояснив, що "в армії не служив, не має бойового досвіду”.

“На початку березня 2022 року він пройшов медкомісію і його визнали придатним до військової служби. 18.10.2022 вручили бойову повістку про явку на 19.10.2022 до Кременецького РТЦК, однак 19.10.2022 для відправлення не з’явився, оскільки служити не може через погане здоров`я. Два рази мав струс мозку, був в психлікарні, не згідний з рішенням ВЛК. Рішення ВЛК не оскаржував, документів про те, що перебував у психлікарні, не має", - йдеться у рішенні суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Мав отримати бронь

Трохи менше, а саме 1 рік та 6 місяців іспитового терміну отримав чоловік, який також ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

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За даними суду, у травні 2024 року чоловік пройшов ВЛК та отримав повістку, проте служити відмовився. На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Він заявив, що "у травні він добровільно з’явився до РТЦК для оновлення даних, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, на підприємстві запевняли, що нададуть бронь після оновлення даних, надали гарантійний лист, проте незважаючи на те, що такого листа він надавав працівникам РТЦК, ті вручили йому бойову повістку, він її отримав, вночі у визначену дату чоловік на відправку не з’явився, бо розгубився. Він вважав, що буде мати бронь, на даний час він і є заброньованим. Відповідаючи на питання, повідомив, що офіційно працевлаштований, отримує офіційну заробітну плату до 20 тис. грн., і щомісячно по мірі можливості 3-4 тис. грн. донатить".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Зміни в системі бронювання

Нещодавно міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань відстрочку від мобілізації отримали 1,5 млн чоловіків.

В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше. За її словами, за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей, а дані про понад мільйон заброньованих з’являлися через “задвоєння”, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді.

Вона додала, що зараз Кабмін з ініціативи Міноборони здійснює аудит бронювань. За його результатами очікуються зміни у підходах до визначення статусу критичності підприємств. У цей період нові відстрочки не видають. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня.

Водночас Свириденко наголосила, що бронюванню важливо додати прозорості й систематизувати процес, а тому уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання — наприклад, надати пріоритетний критерій із заробітної плати. Свириденко також розказала, що статус критичних в Україні зараз мають 19 730 підприємств, з них близько 9500 були визначені регіонами, решта – міністерствами.

Що передувало?

На початку жовтня ЗМІ заявили, що Кабмін призупинив бронювання працівників від мобілізації нібито через позицію президента Зеленського. Стверджувалося, що глава держави “обурювався, що забронювали 1,5 мільйона” військовозобов'язаних.

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Вже 20 жовтня стало офіційно відомо, що бронювання працівників від мобілізації у “Дії” було закрито до 15 листопада. За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, до комісії, що проводитиме аудит, планують включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечив інформацію ЗМІ, що бронювання нібито призупинили повністю.

Однак, український бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація. Там також додали, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.

Як повідомили в уряді, працівники підприємств, які отримали статус заброньованих до 31 травня цього року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь економіки, зазначають у відомстві.

Відстрочки онлайн

Тим часом, у “Резерв+” стартувало тестування онлайн-відстрочки. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в Резерв+. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку — і якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Чоловік від 2022 року отримував повістки, але військові частини не брали на службу: що було далі?"

Нагадаємо, ветеран АТО Тарас Чмут вважає, що для ефективної оборони в Україні необхідно мобілізувати близько 500 тис. людей.

Підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилять!

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