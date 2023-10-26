Відмивання коштів у армії, викрадення людини та рекордний хабар: гучні справи екснардепа Микитася

Колишній народній депутат України ("Воля народу") та ексголова державної компанії "Укрбуд" Максим Микитась є фігурантом декількох гучних справ. Його підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міністерства оборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка, а також в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучні справи колишнього нардепа та на якій вони стадії розгляду.

Махінації із квартирами Нацгвардії

Одна із найстаріших справ, у якій підозрюють Микитася - це махінації із квартирами в центрі Києва, які мали надати Нацгвардії, але переписали документи на будинок на околиці. Тоді його компанія-забудовник заробила понад 81 млн грн. Це сталося ще у жовтня 2019 року. 2 жовтня екснардепу повідомили про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

7 жовтня 2019-го за Микитася внесли передбачену заставу, і він вийшов на волю. 22 жовтня 2019-го Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата, заарештувавши його до 14 листопада. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави розміром у 5,5 млн гривень, а також екснардеп мав здати закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд і в'їзд в Україну, й надягнути електронний браслет. Наступного дня, 8 жовтня, за Микитася внесли заставу.

Проходячи у цій справі, 20 січня 2020-го Микитась намагався втекти до Лондона. Його зняли з рейсу прикордонники в аеропорту "Бориспіль". Як пояснив на засіданні суду адвокат екснардепа, його підзахисний їздив в аеропорт перевіряти браслет.

28 травня 2020-го екснардепа вдруге відправили під варту з альтернативою виходу під заставу в 100 млн гривень. А 3 грудня 2020-го стало відомо, що Микитась вийшов із СІЗО під заставу. На якому етапі зараз ця спрапва - невідомо.

Суд над Максимом Микитасем / Фото: Фото Валерії Ковалінської/ТСН

Микитась роздумував про вбивство свідка

Будучи фігурантом про розкрадання майна Нацгвардії, за даними САП, колишній нардеп роздумував вбити свідка та підозрюваного. За словами прокурора САП, Микитась обговорював телефоном можливість вбивства свідка та підозрюваного у цій справі. Окрім того, прокурор розповів про зв’язки забудовника із кримінальним світом. Сам Микитась назвав слова прокурора "повною нісенітницею".

Справа про відмивання 200 млн грн

11 грудня 2019 року у передмісті Києва у Микитася відбулися обшуки у підозрі щодо легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на загальну суму понад 200 млн грн. За даними ДБР, ще 2016 року народний депутат підробив документи, зокрема договір купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Пізніше це відобразилося у декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання.

Справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та підроблення документів. Чим ця справа завершилася - також невідомо.

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Викрадення юриста

Ще одна справа, по якій проходить Микитась, - це викрадення юриста в Києві. Йому повідомили підозру 29 грудня 2020 року, а уже 31 грудня Шевченківський районний суд Києва взяв його під варту на два місця без права внесення застави.

Рекордний хабар для підкупу мера Дніпра Філатова

19 жовтня 2022 року в Національному антикорупційному бюро України повідомили про підозру екснардепу у спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова. За даними ЗМІ, йшлося про Максима Микитася.

За даними слідства, екснардеп у жовтні 2022 року запропонував Філатову рекордну суму неправомірної вигоди - 22 млн євро. За таку суму підозрюваний просив укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" Філатова екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро). Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Наступного дня його арештували на два місяці із можливістю внесення застави у 260 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудн. А у травні 2023 року стало відомо, що колишнього нардепа випустили із СІЗО під заставу за декілька днів до суду. Йому зменшили розмір застави удвічі. Суд досі триває.

Відмивання понад 300 млн грн у Міноборони

Остання із підозр, яку вручили колишньому нардепу, є про відмивання коштів Міністерства оборони України. 25 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони України на суму понад 307 млн гривень екснардепу. Також у цій справі проходять колишній першій заступник нчальника Генштабу ЗСУ та ще чотири особи.

Правоохоронні органи не вказують прізвище підозрюваного, проте, за інформацією Слово і діло, йдеться про екснардепа Микитася та його компанії ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ТОВ "Північно-український будівельний альянс". За даними журналістів, компанія "Укрбудмонтаж" мала побудувати арсенал у Калинівці Вінницької області, а фірма "ПУБ" - в Цвітосі Хмельницької області та Богданівці Кіровоградської області.

За даними НАБУ, оборудку Микитась організував 2018 року. Тоді Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн. Частиною цих коштів нардеп планував заволодіти. Завдяки залученню службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України йому це вдалося. Наразі ця справа слухається у суді.

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