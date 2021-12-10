Відмова від пластикових пакетів: скільки в супермаркетах Львова коштують поліетиленові торбинки

Відмова від пластикових пакетів: скільки в супермаркетах Львова коштують поліетиленові торбинки

Більшість львів'ян, з якими поспілкувалася ТСН, здорожчання пластикових пакетів підтримують.

В Україні відсьогодні пластикові тонкі пакети стали платними. Вони мають коштувати від 1 гривні, проте в супермаркетах Львова їх можна придбати і за 6 копійок.

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Про це 10 грудня йдеться у ТСН.14:00.

Кореспондентка ТСН проінспектувала те, як у львівських супермаркетах почали продавати поліетиленові пакети. За її даними, заборона на їх безкоштовну реалізацію діє лише де-юре.

Так, "маєчки", які мають коштувати 1-3 гривні за штуку, у Львові і далі можна брати безкоштовно. Натомість працівники одного з супермаркетів запевняли нашу кореспондентку в тому, що пакет коштує 10 копійок, проте в чеку це чомусь ніяк не відображається. В іншому супермаркеті Львова такий пакет коштує 6 копійок, це відображається у чеку, проте людей не стримує така ціна.

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Ольга Романова, яка робила закупи в супермаркеті, зізналася ТСН, що у неї вдома є багаторазові торбинки, проте вона їх часто забуває. Жінка додає, що якби поліетилен коштував дорожче, можливо, це б її простимулювало брати багаторазові торбинки.

Більшість львів'ян, з якими поспілкувалася ТСН, здорожчання пластикових пакетів підтримують, проте пояснюють, що потрібно звикнути до нововведень.

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