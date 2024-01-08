Відмовився від мобілізації – залишився без майна і грошей: у Раді розповіли, коли може бути вирішена доля ухилянтів

Новий законопроєкт про мобілізацію до голосування можуть запронувати уже завтра, 9 січня.

Завтра, 9 січня, в Україні може бути попередньо вирішена для всіх військовозобов'язаних та ухилянтів. Як стало відомо, у вівторок Верховна Рада може запропонувати до голосування новий законопроєкт про мобілізацію під номером 10378.

Про це повідомили ТСН.ua в кулуарах парламента.

"Засідання комітету, на якому комітет з нацбезпеки та оборони буде ухвалювати позицію - буде завтра. Я буду там як автор альтернативного законопроєкту. Мій законопроєкт передбачає залишити відстрочку особам з інвалідністю 3 групи і дати можливість звільнитись таким особам з військової служби", – повідомив в коментарі для ТСН.ua нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, буде остаточне рішення комітету.

"Що може зробити комітет? Він може повернути всі законопроєкти на допрацювання, може якийсь підтримати і запропонувати Раді голосувати. Це власне дві опції, які є у комітета", – додав Гончаренко.

Тим часом найбільше дискусій точиться навколо двох пунктів законопроєкту.

"Найбільші дискусії наразі точаться навколо 3 групи інвалідності (для цієї категорії в законопроєкті передбачено скасування відстрочки від мобілізації – Ред.) та навколо обмежувальних заходів по відношенню до тих, хто ухиляється від мобілізації", – розповів у коментарі для ТСН.ua один з парламентарів, який має відношення до законопроєкту.

Як відомо, документ пропонує обмежити ухилянтів у праві користуванням своїм майном та грошима.

Раніше очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній Раді щодо фінансових норм законопроєкту про мобілізацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація по-новому. Закрите засідання в Раді та що думають військовослужбовці?

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