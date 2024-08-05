Відмовляли кінцівки та починались судоми: в Україні врятували жінку, у якої була небезпечна пухлина

Жінка каже, що хвилювалась лише за своїх дітей.

Переселенку з Донеччини врятували медики Дніпра. Світлана, що сама виховує двох дітей, була змушена покинути рідну домівку. А потім зіткнулася з хворобою. Проте попри складний стан, медикам Дніпра вдалося не лише врятувати жінку, а й дати їй змогу повернутися до повноцінного життя.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Світлана з двома дітьми переїхала до Покровська на Донеччині, залишивши рідну домівку, бо шукала безпеки для сина та доньки. І тут спіткала ще одна біда - нестерпний головний біль, що не вщухав.

Світлана

"Постійно боліла голова! Постійно! А зараз. Себе почуваю дуже-дуже гарно! Вже ложку можу в руках тримати!", - каже вона.

Вихователька дитячого садка у Покровську була змушена влаштувалася на шахту, аби хоч якось забезпечувати дітей. Та стан її ставав дедалі гіршим. Почала відмовляти рука та нога, почалися сильні судоми. Та найбільше вона непокоїлася за дітей.

Світлана з сином та донькою

"Вони в мене одні! В мене нема більше нікого! Ні батьків нема! Нікого! Тільки вони лишися в мене!", - каже Світлана.

Швидка її доправила до місцевої лікарні, а звідти - до Дніпра.

"Велика пухлина, яка здавлювала вже все. І перспективи не було", - каже лікар.

Нейрохірурги почали готувати складну операцію.

"Ця пухлина, вона проросла і в праву, і в ліву півкулю головного мозку. Вона проросла в головну судину, яка несе кров мозку. І вона була розташована в зоні рухів", - зазначає медик.

Шість годин під спеціальним мікроскопом - міліметр за міліметром нейрохірурги видаляли пухлину так, аби пацієнтка одужала і могла повноцінно жити потім.

"Моніторинг, який дозволяє виявити зони кори, які відповідають за рухи, і саме до них відноситися найбільш прискіпливо, уважно, щоб їх зберегти", - каже лікар.

Пʼятнадцятирічний син Костянтин постійно підтримує маму.

"Я вірив! Я вірив! Що буде все гаразд! зараз я з нею. Я дуже радісний", - каже син.

Світлана з сином

Лабораторне дослідження показали: пухлина доброякісна, тож пані Світлана одужує і швидко відновлюється. І мріє якнайшвидше одинадцятирічну донечку, що лишилася в подруги на Донеччині.

Після одужання вона разом із дітьми планує переїхати до Дніпра і повернутися до улюбленої роботи - вихователькою дитсадка. Її син тепер також має мрію - стати лікарем, аби рятувати пацієнтів, що борються за життя, як його мама.

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