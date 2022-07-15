Відмовників більше, ніж тих, хто хоче їхати до України: військовий експерт розповів про настрої в армії РФ

Солдат РФ, які готові підписати згоду на участь у бойових діях, вже одиниці.

У Росії кількість військових, які відмовляються їхати воювати в Україну перевищує кількість тих, хто погоджується.

Про це 15 липня в ефірі ТСН в рамках телемарафону заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Від початку війни у російських військових частинах з'явилися такі стенди з написом: "Вони відмовились виконувати бойове завдання" і там з'являлися фотографії і список офіцерів і військових, які відмовилися їхати до України для участі у цій війні. Так от на сьогоднішній день вони вже прибирають ці стенди, оскільки кількість тих, хто відмовився, перевищує кількість тих, хто погодився", - наголосив він.

Жданов додав, що у частинах і військових містечках, лише одиниці тих, хто погоджується підписувати згоду на участь у бойових діях. Більшість відмовляється аж до звільнення з лав збройних сил Росії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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