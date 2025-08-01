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Віднесла доньку до "вікна життя": історія батьків з Кропивницького, які хотіли повернути доньку, отримала продовження
Батькам таки вдалось повернути доньку, яку матір віддала до "вікна життя".
Мешканка Кропивницького віднесла свою доньку в пологовий будинок, а коли родина повернулася на наступний день, то забрати дитину вже було неможливо. Через 7 місяців розлуки родина об’єдналась.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
Аліна сама у лютому віднесла Маргариту, який тоді було 2 місяці, до «вікна життя» Кропивницького пологового будинку. Коли вона зробила цей вчинок — не одразу зрозуміла, що накоїла.
Перший місяць після народження Маргарити був надзвичайно складним. Маргарита постійно плаче, не спить. Аліна не може налагодити грудне вигодовування. Старша донька хворіє. Водночас чоловіку приходить повістка. В країні постійні обстріли. У молодої мами починаються панічні атаки. Вона розуміє, що з нею відбувається щось незвичайне, але не знає, куди звернутися по допомогу. Родина живе в передмісті Кропивницького і в місцевій амбулаторії вона не знаходить, до кого звернутися по медичну допомогу. Але в Мережі бачить телефони одної з гарячої лінії психологічної допомоги. І все що їй там радять — відпочити та поспати. Це те, що якраз Аліні не вдається зовсім — вона взагалі не може спати, тривожність наростає.
У Аліни була діагностована депресія. Але діагноз поставили вже після того, як вона зробила вчинок, який мав наслідки. Аліна повезла дитину у пологовий після нервового зриву — у стані афекту.
Родина повернулася на наступний день з документами, але Маргариту вже неможливо було забрати. Органи опіки повідомили, що родина має йти до суду, зробити ДНК-експертизу.
Далі — Ярослав з Аліною звертаються до суду. Однак поки розбираються у юридичних тонкощах — відбувається щось дивне. Управління з питань захисту прав дітей через суд забороняє батькам відвідувати Маргариту у пологовому будинку. У Маргарити з’являється нове свідоцтво про народження і нове прізвище — Щаслива. Тоді Аліна не витримує і розказує про свій вчинок на своїй сторінці у соцмережі. Коли випадок здобув надзвичайно широкий розголос, на допомогу родині приходить кваліфікована адвокатка, яка спеціалізується на сімейному праві.
Батьки переживають, що поки триватиме судова справа, ДНК-експертиза, їх Маргариту можуть віддати на усиновлення. Судова тяганина триває від лютого до липня. ДНК-експертиза повністю підтверджує батьківство Ярослава та Аліни.
Кілька днів тому родина об’єдналася — після рішення суду 7-місячна Маргарита повернулася додому.
Аліна за цей час пройшла обстеження психіатра. Наразі лікує депресію. Приймає антидепресанти. Працює з психологом. І почувається значно краще. Однак через те, що їй довело розказати про свій діагноз публічно, молода мама отримала чимало осуду. Українці, які четвертий рік живуть у стані війни, що постійно впливає на ментальне здоров’я, досі стигматизують тих, хто про психологічні розлади говорить відкрито.
Тим часом Маргарита вже тиждень як вдома. Вона заново знайомиться зі своїми батьками і сестрою.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мати підкинула свою доньку у вікно життя, а повернути змогла лише за пів року!
Раніше ТСН повідомляла, що це - єдиний публічний випадок, коли підкинуту дитину намагаються повернути в родину біологічні батьки.