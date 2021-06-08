Відносини Україна-НАТО: чому ми близькі до "розлучення" та як все виправити

Київ не отримає ПДЧ на саміті НАТО в Брюсселі через негласне вето Росії та небажання окремих країн-членів псувати відносини з Кремлем.

Українська влада образилася. До того ж одночасно на всіх. На НАТО, бо Києву не погодили формат участі у саміті, що відбудеться 14 червня в Брюсселі, та відмовили у наданні Плану дій щодо членства (ПДЧ). На Джо Байдена, бо він дозволив Володимиру Путіну втілити його давню мрію - "вимкнути" Україну з транзиту російського газу до ЄС, добудувавши "Північний потік-2". На Францію та Німеччину, бо вони потурають Росії.

Проте світ, як би не хотілося команді Зеленського, не україноцентричний. Реальність така, що серед країн-членів НАТО поки що немає консенсусу щодо надання Україні ПДЧ. Даючи Росії та Німеччині добудувати "Північний потік-2", Сполучені Штати, як не дивно, стримують Китай. Францію та Німеччину пов’язують із Росією тісні економічні зв’язки. Ну а в тому, що ми не беремо участі в саміті НАТО, жодної зради немає. Цьогорічна зустріч лідерів Альянсу дійсно дуже вузька.

Але це не означає, що треба на всіх ображатися і робити гучні заяви на публіку. За нас нашу роботу і домашнє завдання ні Байден, ні Франція з Німеччиною не зроблять.

ТСН.ua розбирався, коли Україна справді може отримати ПДЧ, та чого Київ очікує від саміту НАТО в Брюсселі, який відбудеться напередодні зустрічі Байдена і Путіна 16 червня в Женеві.

Дорога до ПДЧ

Кожен український президент має свої відносини з НАТО. За Леоніда Кучми, якого прийнято вважати проросійським, Україна заклала підвалини співпраці з Альянсом. Проте "кольчужний скандал", що змусив Кучму єдиний раз у житті святкувати свій день народження в Москві, та напруженість навколо острова Тузла внесли свої корективи. А після Стамбульського саміту 2004 року Кучма взагалі вилучив із Військової доктрини України згадку про курс країни на вступ до НАТО. Сталося це, як пише в одній зі своїх книжок перший секретар РНБО Володимир Горбулін, через "демонстративний прояв зверхнього ставлення з боку Заходу".

За Віктора Ющенка Україна впритул наблизилася до отримання ПДЧ. Проте, як вже писав ТСН.ua, все зірвала одна фраза Путіна, з якою він звернувся до тодішнього президента США Буша на сумнозвісному Бухарестському саміті НАТО 2008 року: "Ти ж розумієш, Джордже, що Україна - це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її територій - це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами".

Ці слова прозвучали на закритій частині засідання ради Росія-НАТО, що відбулася в останній день Бухарестського саміту, де Україна і Грузія так і не отримали ПДЧ. Тоді ще не було ні Абхазії з Південною Осетією, ні Криму з Донбасом. За Віктора Януковича Україна розвернула свій геополітичний курс на 180 градусів, ставши позаблоковою. Що, зрештою, не вберегло нас від російської військової агресії.

За Петра Порошенка Україна отримала статус країни-аспіранта, створила посаду профільного віцепрем’єра в уряді, закріпивши стратегічний курс на вступ до ЄС і НАТО в Конституції. Вже за Володимира Зеленського ми отримали статус партнера з розширеними можливостями, хоч шостого українського президента не можна було назвати палким прихильником європейського та євроатлантичного курсу.

Вето Росії

Росія не має права вето на вступ України до НАТО. Так офіційно кажуть всі американські та європейські високопосадовці. Проте на практиці - ще й як має. Наближення України до НАТО Москва сприймає як загрозу своїй національній безпеці. Це прописано в її офіційних документах поруч із можливістю завдання превентивного ядерного удару. Ба більше, деякі російські експерти, щільно афільовані з Москвою, прямо кажуть, що вступ України в НАТО послугує початком відкритої війни Росії проти України.

Придністров’я в Молдові, Абхазія та Південна Осетія в Грузії, Крим та Донбас в Україні – всі ці конфлікти Росія створила, щоб не допустити розширення НАТО далі на Схід. Ба більше, одразу після анексії Криму Путін заявив, що після падіння Берлінської стіни 1990 року, Альянс дав обіцянку Росії не брати до своїх лав нових членів. Ці його слова спростував навіть колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Путін добре знав, що робить, окупуючи Крим та Донбас. В НАТО не люблять говорити про це вголос, виправдовуючись, що окупація частини території країни-апліканта не є підставою відмовити у вступі. Натомість, з Брюсселя нас завжди запитують: який внесок може зробити Україна для зміцнення НАТО? Ось тут і криється проблема.

Один із колишніх високопосадовців Альянсу пояснював ТСН.ua: якщо Україна стане членом НАТО з окупованими Росією Кримом та Донбасом, стаття 5 про колективну оборону має автоматично розповсюджуватися на ці території, інакше це створить небезпечний прецедент. Тобто, це може розв’язати руки Москві окупувати частину територій країн Балтії, і НАТО ніяк не допоможе, що взагалі знівелює ідею Альянсу як таку.

Натомість експерти Центру "Нова Європа" у дослідженні "Маршрут до членства" зазначають, що в історії НАТО вже траплялися випадки із запрошенням нових членів, коли у відповідний протокол про прийняття вносилися уточнення.

"У випадку з членством України та Грузії так само можуть бути прописані відповідні тимчасові рішення, коли б дія Статті 5 не поширювалася на окуповані території. Крім того, в НАТО є повноправні члени, проте стаття 5 поширюється лише на певну частину їхньої території. До того ж ідеться про співзасновників Альянсу — США і Велику Британію: стаття 5 не поширюється на Гаваї, Гуам та Фолклендські острови", — йдеться у дослідженні.

Саміт НАТО – Брюссель

Кілька років тому один із колишніх українських президентів на запитання ТСН.ua, навіщо Україна прагне в НАТО, якщо нас там не чекають, відповів:

"Альянс – чи не єдине об’єднання, яке ще працює після Другої світової війни. Погляньте на ООН, де у Росії – країни-агресора – є право вето. Погляньте на ОБСЄ, де Росія також все блокує".

Курс України до членства в НАТО Володимир Зеленський ніколи не заперечував. Проте до активних лобістів отримання Україною ПДЧ в перший рік президентства зарахувати його навряд чи можна. Бачення Зеленського кардинально змінилося після того, як процес мирного врегулювання на Донбасі зайшов у глухий кут, а Путін навідріз відмовився з ним комунікувати.

Дипломат Андрій Веселовський нагадує про ще одну причину – зниження рейтингів. За відсутності внутрішніх успіхів, в ОПУ кинулися шукати, як врятувати президентство Зеленського. На внутрішньому напрямку цей "порятунок" вимагав би серйозних зусиль, рішень і політичної боротьби.

"Вирішили таким шляхом не йти, бо це страшно. Взялися за зовнішній трек, зокрема ПДЧ та НАТО. Хоча "тверезі" критики говорили, що це хибний шлях, бо це тільки маскування реальних викликів. Але вони все-таки пішли цим шляхом. Перший місяць-два носилися з Будапештським меморандумом. Потім відбувся міжнародний наїзд на "ворогів", які весь час не дають ПДЧ. Чи приведе це до того, що його дадуть? Єдиний розрахунок нашої влади очевидно на те, що нам можуть дати ПДЧ або якийсь його замінник після того, як буде досягнута домовленість про це між Вашингтоном і Москвою. Зараз ми і бачимо, що спершу зустрічаються Вашингтон-Москва, потім запрошують Київ приїхати до Вашингтона, де роз’яснять, що робиться, а що –ні".

Дійсно, одразу після саміту НАТО в Брюсселі, Байден зустрінеться з Путіним 16 червня в Женеві, а вже потім, у липні, чекає на Зеленського в Білому домі. Чи зрада це? Наразі так стверджувати не можна, бо класичне правило дипломатії каже: ні про що не домовилися, поки про все не домовилися. Але що точно можна сказати, так це про проблеми у відносинах з Брюсселем та Вашингтоном.

Гучні інтерв’ю Зеленського американським та європейським медіа, де він доволі критично висловлюється на адресу Байдена, Меркель, Макрона, ЄС та НАТО в цілому, можуть вказувати на те, що дипломатичні канали комунікації не працюють. Є ще одна проблема, яку в Офісі президента або ж не усвідомлюють, або ж просто заплющують на це очі. Підвищуючи градус очікувань українців щодо отримання ПДЧ, ризикуємо отримати прямо протилежний результат – розчарування та падіння рейтингів підтримки вступу до Альянсу.

А чи мали ми взагалі шанси отримати ПДЧ на саміті НАТО 14 червня в Брюсселі? Відверту відповідь дав заступник генсека Альянсу Мірче Джоане:

"Цю саму відповідь ми дали президентові Зеленському. Політика відкритих дверей є незмінною. Щоб ухвалити рішення, ми маємо дійти консенсусу. А по цьому питанню (ПДЧ для України – Авт.) консенсусу поки що немає".

Що Україна робить не так, що не може отримати ПДЧ? Чи справа не в Україні? За словами голови Постійної делегації ВР у Парламентській Асамблеї НАТО Єгора Чернєва, на щастя справа не в Україні. На думку парламентаря, є два боки медалі ПДЧ. Одна – наше домашнє завдання та реформи. Інша – рішення країн-партнерів, які виходять з власних державних інтересів, враховуючи співпрацю з РФ.

"ПДЧ було введено в 1999 році, як формат умови вступу до НАТО. Ті самі ПДЧ потім "розшиваються" на Річні національні програми, які ми виконуємо кожного року. Тому де-факто ми зараз виконуємо ПДЧ. Де-юре нам його не можуть чи не хочуть дати, бо є ця друга сторона медалі. Ні для кого не секрет, що основні рішення ухвалюються п’ятіркою країн. США та Велика Британія нас підтримують. Франція, Німеччина та Італія не дуже в захваті, щоб ми отримали ПДЧ, бо не хочуть псувати відносини з РФ. Ми маємо виходити з інтересів кожної країни, бо вони втрачають через санкції. Франція недопоставила Росії "Містралі", чи Німеччина з "Північним потоком-2". Але ми маємо пропонувати щось альтернативне", — вважає парламентар.

Якщо на цьому саміті НАТО Україна не отримає ПДЧ, на що ж тоді нам розраховувати? За словами Єгора Чернєва, який бачив фінальний драфт комюніке саміту, буде підтверджена політика відкритих дверей Альянсу, що країни-члени підтримують прагнення України до вступу. Крім того Україна звучатиме в розрізі загроз з боку РФ та безпеки Чорноморського регіону, де Москва нарощує свою присутність.

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