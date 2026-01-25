Польща готується відновити польоти в Україну: експерт пояснив, чи реально це під час війни

Польська авікомпанія LOT / © lot.com

Реклама

В Україні знову заговорили про можливе відновлення польотів цивільної авіації. Національна авіакомпанія Польщі LOT Polish Airlines заявила про готовність поновити регулярні пасажирські рейси до України.

Там зазначають, що це станеться одразу після того, як повітряний простір буде визнано безпечним для цивільної авіації. У компанії наголошують: у разі встановлення стійкого миру та отримання відповідних дозволів рейси до Києва та Львова можуть бути запущені протягом приблизно шести тижнів.

ТСН.ua поцікавився у експерта, чому саме зараз лунають такі заяви і наскільки реально, що повітряний простір над Україною буде відкритий.

Реклама

«Поки це лише протокол про наміри — не більше і не менше. Польська авіакомпанія зробила цю заяву, щоб засвідчити, що у неї немає жодних протипоказань, але займатися відновленням польотів, допоки триває війна, ніхто не буде», — розповів ТСН.ua авіаційний експерт Валерій Романенко.

У компанії заявляють, що можуть відновити польоти за півтора місяця.

«В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" казали, що на відновлення роботи летовища їм потрібен місяць або 40 днів, і вони готові працювати. Гадаю, що авіакомпанії теж озвучують такий проміжок часу, як і головне летовище країни», — зауважує експерт.

Валерій Романенко додає, що насправді головне для авіакомпаній, аби відновити польоти — це укласти нові договори.

Реклама

«А їх укладання потребує багато часу на перемовини. Всі авіаперевізники хочуть найвигідніший час та найменші ціни, як це завжди буває у комерції. Кожна авіакомпанія хоче витребувати для себе кращі умови, особливо якщо вони заходять перші. Тому так, це фактично ставання у віртуальну чергу. Бо поки йде війна, все, що кажуть про відновлення польотів — це інформаційний шум», — зазначає Валерій Романенко.

Нагадаємо, міжнародні авіакомпанії прогнозують різке зростання пасажиропотоку до України.