Відновлення будинків у Києві після ракетних атак РФ: що відбувається насправді

У столиці пошкоджено 2134 житлові будинки, а також 421 об’єкт приватної власності

Київ працює над ліквідацією наслідків російських ракетних і дронових атак, що призвели до значних руйнувань житлового фонду. За даними Департаменту будівництва та житлового забезпечення, станом на сьогодні в столиці пошкоджено 2134 житлові будинки, а також 421 об’єкт приватної власності.

Відновлення житла відбувається за кількома напрямками та з різним фінансуванням.

Відновлення пошкоджених багатоповерхівок

Як повідомила на запит ТСН.ua Лариса Жилик, в. о. директорки Департаменту будівництва та житлового забезпечення, за розпорядженням КМВА, було визначено 44 багатоповерхові будинки, які зазнали значних пошкоджень і відновлюються за кошти міського бюджету. Замовником робіт виступає КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

25 житлових будинків вже повністю відновлено:

у 2022 році — 11 будинків;

у 2023 році — 10 будинків;

у 2024 році — 1 будинок;

у 2025 році — 3 будинки.

Наразі роботи тривають ще на 19 житлових будинках.

Фінансування відновлювальних робіт

Відновлення пошкодженого житла фінансується переважно з бюджету міста Києва:

2022 рік: З резервного фонду міста виділено понад 406 млн грн .

2023 рік: Загальний обсяг фінансування склав майже 198 млн грн (191.5 млн грн з бюджету міста та 6.4 млн грн з резервного фонду).

2024 рік: На роботи спрямовано понад 125 млн грн .

2025 рік: У бюджеті міста передбачено 349.5 млн грн на відновлення пошкодженого житла.

Крім того, у 2022 році 212 багатоквартирних будинків з пошкодженими вікнами, дверима та дахами були відновлені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. На ці роботи було виділено понад 111 млн грн.

У Департаменті додають, що роботи з технічного обстеження та відновлення пошкоджених об’єктів тривають.

Нагадає, що раніше голова Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив, що у Києві від кінця 2023 року не було повністю відновлено жодного будинку, який постраждав від російських повітряних ударів. Своєю чергою, депутат Київради Леонід Ємець пояснив, через які причини затримується відновлення пошкоджених будинків у столиці.