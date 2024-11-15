Відновлення будинку після ракетного удару: в Києві спалахнув скандал

В Києві вже рік не можуть відремонтувати будинок.

У Дніпровському районі Києва у двір багатоповерхівки впала балістична ракета. Минув рік, а у мешканців і досі немає ні газу, ні ремонту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

13 грудня 2023 року у двір багатоповерхівки впав уламок балістичної ракети. У дворі утворилося урвище, яму відтоді засипали, вікна благодійники засклили. А так - газу нема, ліфти не працюють, дах тече і плаває підвал. Відновлення будинку, за словами людей, оцінили в 11 мільйонів гривень. Ремонту підлягає лише пів будинку.

Комунікації в підвалі в ремонт не входять. 3 та 4 під'їзди за документами теж не постраждали. Але й там сидять без газу іта без ліфта, з тріщаними по всіх стінах. Мешканцям сказали, що вони жодні угоди підписувати не можуть, то мають укласти договори з керівною компанією, яка представляла б їхні інтереси.

Будинок після ракетного удару

Управитель - це районна керівна компанія, і там запевнюють, що мешканці помиляються - від них нічого не залежить. Замовником робіт виступає інше комунальне підпримство "Житлоінвестбуд". Там письмово повідомили, що вони відновлюють пошкоджені у столиці будинки. І цей на лівому березі вони доремонтують до кінця року. В будівельних вагончиках біля будинку чути гомін.

Пані Галина каже, що вони вимили квартиру, але сплять з відчиненими вікнами, бо смердить горілим. Гріє електропростирадло і повідомлення в телефоні, що надійшли гроші на відновлення квартири.

Жінка каже, що хотілося б, щоб увімкнули газ. Чому його й досі в будинку немає - у різних структур різні пояснення.

Наслідки ударів

"Київгаз" повідомив, що від лютого вони готові все підключити, але компанія з обслуговування не дала всіх висновків експертизи. В компанії з обслуговування запевняють, що вже з пів року, як можна підключати газ, але то мешканці зволікають.

А мешканці здивовані, бо вже неодноразово зверталися до всіх. І поки ТСН знімала цей сюжет, міські структури нарешті між собою сконтактувалися і готові підключати газ. І запустити, де вже можна ліфт, і навіть другим шаром пофарбувати стіни.

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